حمدي فتحي: لا أمانع التجديد لـ الوكرة.. و"فايلر الوحيد اللي وقف جنبي"

الخميس، 16 يناير 2025 - 23:42

كتب : FilGoal

حمدي فتحي لاعب الوكرة

لا يمانع الدولي المصري حمدي فتحي لاعب الوكرة تجديد تعاقده مع الفريق القطري.

حمدي فتحي

النادي : الوكرة

الوكرة

ويمتد تعاقد حمدي فتحي مع الوكرة حتى صيف 2027.

وقال حمدي فتحي عبر برنامج كابيتانو مصر: "الأمور تسير بشكل جيد معي في الوكرة. عقدي مستمر حتى 2027 ولا أمانع التجديد طالما أشعر بالتقدير".

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وأضاف "مركزي المفضل؟ أفضل اللعب إلى الأمام والمساهمة في الأهداف مثلما حدث معي في الأهلي تحت قيادة كولر".

وأتم "فايلر الوحيد اللي وقف جنبي بعد إصابة طويلة امتدت لـ 7 أشهر. كولر أيضا ساهم في تطوير مستواي".

وأعلن النادي الأهلي ضم حمدي فتحي لاعب وسط الوكرة القطري على سبيل الإعارة قبل كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويلعب الأهلي أمام إنتر ميامي يوم 15 يونيو 2025 على ملعب هارد روك.

وكان حمدي فتحي انتقل من صفوف الأهلي إلى الوكرة بداية الموسم الماضي 2023-2024.

وستقام البطولة للمرة الأولى في التاريخ بنظام يجمع 32 فريقا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (4 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (8 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (5 صباح 24 يونيو بتوقيت القاهرة)

حمدي فتحي الأهلي الوكرة القطري
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