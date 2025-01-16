تقرير سعودي: أليجري وافق على تدريب أهلي جدة

وافق الإيطالي ماسيمليانو أليجري على تدريب نادي أهلي جدة بحسب تقارير سعودية.

وخاض أليجري آخر تجاربه التدريبية رفقة نادي يوفنتوس الإيطالي.

وبحسب صحيفة الجزيرة السعودية، فإن أليجري وافق على تدريب أهلي جدة في انتظار إتمام الأمر بشكل رسمي خلال اليومين المقبلين.

وأوضحت التقارير أن قرار النادي السعودي جاء بعد الخسارة أمام الخلود الصاعد حديثا بهدف دون رد ضمن الجولة 15 من الدوري السعودي.

وخسر أهلي جدة بقيادة المدرب الألماني ماتياس يايسله أمام الخلود الذي يضم بين صفوفه أليو ديانج المعار من الأهلي.

وتوقف رصيد أهلي جدة عند النقطة 26 في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي.

أليجري ارتبط في وقت سابق بتدريب روما وكذلك وست هام لكن الأمور لم تتم.

وقرر يوفنتوس إقالة أليجري بنهاية الموسم الماضي وتعيين تياجو موتا مدرب بولونيا.

ولم يدرب أليجري خارج إيطاليا مطلقا طوال مسيرته.