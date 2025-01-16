انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (3)-(1) ساوثامبتون

الخميس، 16 يناير 2025 - 21:52

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد أمام ساوثامبتون في الأسبوع الـ21 من مسابقة الدوري الإنجليزي والمقررة على ملعب أولد ترافورد.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ15 برصيد 32 نقطة، فيما يتذيل ساوثامبتون جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط.

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نهاية المباراة بفوز مانشستر يونايتد 3-1 أمام ساوثامبتون بفضل هاتريك أماد ديالو

ق 90+4.. جوووووول ديالو يسجل الهاتريك ويضيف الثالث لفريقه بعد خطأ دفاعي قاتل

ق 90.. جوووووول ديالو يسجل الهدف الثاااااني بعد تمريرة رائعة من إريكسن.

ق 83.. تبديلان ليونايتد بنزول إريكسن وهاري ماجواير بدلا من يورو ومزراوي

ق 81.. جوووووول ديالو يسجل هدف التعادل ليونايتد بمهارة رائعة

ق 79.. رامسديل يتألق ويتصدى لانفراد برونو فيرنانديز أمام المرمى.

ق 59.. مستحيييل أنتوني يهدر فرصة أمام المرمى الخالي بعد عرضية رائعة من برونو فيرنانديز.

ق 54.. تبديلان ليونايتد بنزول زيركزي وتوبي كولير بدلا من أوجارتي وهويلوند.

بداية الشوط الثاني ونزول أنتوني بدلا من كوبي ماينو في أول تبديلات مانشستر يونايتد

نهاية الشوط الأول بتقدم ساوثامبتون 1-0

ق 45+1.. بطاقة صفراء لـ أماد ديالو لادعائه السقوط داخل منطقة الجزاء.

ق 43.. جوووووول ركنية لصالح ساوثامبتون اصطدمت بأوجارتي لتسكن شباك يونايتد في هدف عكسي.

ق 34.. كمال الدين سليمانا يسبب إزعاج كبير ليونايتد.. مر من الدفاع بطريقة رائعة وسدد تصويبة قوية مرت بجوار القائم بقليل.

ق 27.. أونانا يتألق من جديد ويتصدى لهجمة ساوثامبتون على مرتين.

ق 20.. خطيررررة هويلوند انطلق من الجانب الأيسر ومرر كرة عرضية لجارناتشو أمام المرمى ليسددها بجوار القائم.

ق 16.. أونانا يتألق مجددا ويتصدى لتسديدة ماتياس فيرنانديز ليحافظ على نظافة شباكه.

ق 12.. أونانا يتألق ويتصدى لتسديدة سليمانا.

بداية المباراة

مانشستر يونايتد ساوثهامبتون الدوري الإنجليزي
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