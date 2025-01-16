تشكيل مانشستر يونايتد - جارناتشو أساسي وتبديلان أمام ساوثهامبتون

الخميس، 16 يناير 2025 - 21:15

كتب : FilGoal

أليخاندرو جارناتشو - مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

أعلن روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه لمواجهة ساوثهامبتون في الأسبوع الـ21 من مسابقة الدوري الإنجليزي والمقررة على ملعب أولد ترافورد.

وأجرى أموريم تبديلين عن المواجهة الأخيرة في الدوري أمام ليفربول بإدخال ليني يورو بدلا من هاري ماجواير، وأليخاندرو جارناتشو بدلا من دالوت.

وتعد تلك أول مباراة يبدأها جارناتشو في الدوري الإنجليزي منذ مواجهة نوتينجهام فورست يوم 7 ديسمبر الماضي، فيما بدأ المواجهة السابقة أمام أرسنال في كأس إنجلترا بشكل أساسي.

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وجاء تشكيل يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: أندري أونانا

الدفاع: ليني يورو - ماتياس دي ليخت - ليساندرو مارتينيز

الوسط: نصير مزراوي - مانويل أوجارتي - كوبي ماينو - أماد ديالو

الهجوم: أليخاندرو جارناتشو - راسموس هويلوند - برونو فيرنانديز

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ15 برصيد 32 نقطة، فيما يتذيل ساوثهامبتون جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط.

ويسعى يونايتد إلى الاستمرار في تصحيح نتائجه بعد التعادل أمام ليفربول متصدر الترتيب في الجولة الأخيرة 2-2، وإقصاء أرسنال من كأس إنجلترا بركلات الترجيح.

وكان يونايتد سقط قبل مواجهة ليفربول في 3 مواجهات متتالية أمام بورنموث وولفرهامبتون ونيوكاسل، وكذلك الخروج من ربع نهائي كأس الرابطة أمام توتنام 4-3.

مانشستر يونايتد جارناتشو الدوري الإنجليزي ساوثهامبتون
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