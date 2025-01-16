يد - ثلاثي منتخب مصر جاهز لمواجهة البحرين في بطولة العالم

كشف محمد شوقي طبيب منتخب مصر لكرة اليد، عن الحالة البدنية للاعبي المنتخب الوطني قبل مواجهة البحرين.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة البحرين في الجولة الثانية من بطولة العالم لكرة اليد، والمقامة حاليا في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وقال محمد شوقي: "بدأ منتخب مصر الاستعداد لمباراة البحرين بعد انتهاء مباراته أمام الأرجنتين مباشرة، ونعمل على تجهيز جميع اللاعبين خلال المباريات ليكون الجميع على أتم الجاهزية".

وأضاف: "لعبة كرة اليد تمتاز بقوة الاحتكاك والمنافسة بها شرسة وتحتاج من اللاعب الجاهزية في فترة قصيرة، ونتعامل جيدًا مع الإصابات التي يتعرض لها اللاعبون".

وتابع: "لا توجد إصابات داخل صفوف المنتخب والجميع على أتم الاستعداد للمباريات المقبلة".

وعن جاهزية علي زين وأحمد عادل ومحمد سند، قال شوقي : "زين وعادل وسند جاهزين طبيا للمباراة القادمة، وستكون مباراة منتخب مصر أمام كرواتيا هي الأهم في المجموعة وهدفنا أن يكون جميع اللاعبين على أتم الجاهزية".

وواصل: "نحاول تنظيم مواعيد التمارين مع المباريات، كما أن الجهاز الطبي للمنتخب على أعلى مستوى، ويتم توفير كل ما نحتاجه من قبل اللجنة المنظمة للبطولة، بالإضافة إلى أن الغذاء جيد ولم نواجه أي صعوبات حتى الآن".

واختتم: "أود أن أوجه رسالة للجميع، اللاعبون يبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق نتائج جيدة وإسعاد الشعب المصري، والجميع يقاتل من أجل تحقيق إنجاز لكرة اليد المصرية".

وتضم المجموعة الثامنة كرواتيا والبحرين إلى جانب مصر والأرجنتين.

ويلتقي المنتخب المصري في الجولة الثانية أمام البحرين، ثم ختام مباريات الدور الأول بمواجهة كرواتيا المستضيف.

وتقام البطولة في دول كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الجاري وحتى 2 فبراير المقبل.

ويتأهل أول 3 فرق من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي الذي سيتكون من 4 مجموعات بمشاركة 6 فرق.