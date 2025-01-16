تشكيل المصري - الشامي وبادجي يقودان الهجوم أمام فاركو

الخميس، 16 يناير 2025 - 18:41

كتب : FilGoal

محمد الشامي - المصري

يقود محمد الشامي وبابي بادجي هجوم المصري أمام فاركو ضمن مسابقة الدوري.

ويلعب المصري ضد فاركو بعد قليل ضمن الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.

وجاء تشكيل المصري لمواجهة فاركو كالتالي:

الحارس: محمود جاد.

الدفاع: أحمد عيد – خالد صبحي – محمد هاشم – حسن علي.

الوسط: محمد مخلوف – يوسف الجوهري– أحمد القرموطي.

الهجوم: عبد الرحيم دغموم – بابا بادجي – محمد الشامي.

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