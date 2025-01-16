دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي ضد أورلاندو والقناة الناقلة

يختتم فريق الأهلي مبارياته في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام أورلاندو.

وكان الأهلي قد تغلب في مباراته الأخيرة أمس الأربعاء على الجونة بهدفين دون مقابل في مسابقة الدوري.

وتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري منفردا برصيد 18 نقطة وبفارق نقطة عن بيراميدز.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي منافسه أورلاندو في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وحسم الأهلي تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما مواجهة أورلاندو ستكون لحسم الصدارة.

موعد مباراة أورلاندو والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم السبت المقبل 18 يناير.

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 6.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 10 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن أورلاندو الجنوب إفريقي صاحب الصدارة.

ولا بديل للأهلي عن الفوز من أجل حسم الصدارة.