منتخب الشباب يستعد لمواجهة المحلة الودية.. ونبيه يكشف إيجابيات وسلبيات مباراة الرجاء

يواصل منتخب الشباب تحت قيادة أسامة نبيه تدريباته بمشروع "الهدف" بمدينة 6 أكتوبر استعدادا لخوض مباراته الودية الثانية أمام الفريق الأول لغزل المحلة والمقرر لها يوم الجمعة.

وخاض منتخب الشباب تحت قيادة أسامة نبيه أول مبارياته الودية بالفوز على حساب نادي رجاء مطروح بهدفين دون رد في المباراة الودية التي أقيمت اليوم باستاد نادى زد الرياضي.

وسجل عمار ياسر هدف المنتخب الأول عند الدقيقة 30، وأضاف أحمد خالد كاباكا الهدف الثاني عند الدقيقة 72.

ويأتي ذلك ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه نبيه لتجهيز المنتخب لخوض تصفيات أمم إفريقيا للمحليين ونهائيات أمم إفريقيا للشباب والمقرر لها في كوت ديفوار أبريل المقبل.

وقرر الجهاز الفنى التدريب دون راحة لمشاهدة أكبر عدد من اللاعبين للاستقرار على القوام الرئيسي للمنتخب الذى تنتظره تحديات كبيرة.

وحرص أسامة نبيه على كشف إيجابيات وسلبيات مواجهة الرجاء الودية للاعبين من أجل التدريب على بعض الجُمل الخططية.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة باتريس موتسيبي زيادة الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2025.

وكشف موتسيبي عن زيادة الجوائز المالية للبطولة بنسبة 75% ليحصل الفائز باللقب على 3.5 مليون دولار.

وتولى أسامة نبيه مهمة تدريب منتخب الشباب خلفا للبرازيلي روجيرو ميكالي.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إنهاء تعاقد روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب، مع حصوله على 3 أشهر كشرط جزائي مقسما على 6 أقساط شهرية اعتبارا من فبراير المقبل.