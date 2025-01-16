أكرم توفيق يوضح لجماهير الأهلي حقيقة الفيديو المنتشر

أثار أكرم توفيق لاعب الأهلي الجدل عقب مباراة الجونة بعد ظهور في مقطع فيديو مع أحد الجماهير.

أكرم توفيق النادي : الأهلي الأهلي

وزعمت تقارير أن أحد أفراد الجماهير قال لأكرم توفيق أن الجماهير ستغضب منه حال رحيله وكان رد أكرم "تغضب".

ومن جانبه أوضح أكرم توفيق لاعب الأهلي عبر حسابه على إنستجرام: "توضيح بشأن الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لا يمكن أن أقول على الجمهور الذي دعمني وصنع اسمي كلمة سيئة".

وشدد "ولا يمكنني في يوم معاداة الجمهور لأنه صاحب الفضل بعد الله في وجود اسم أكرم توفيق".

واختتم تصريحاته "أما بالنسبة للشخص الذي ظهر معي، ردي عليه كان بسؤال، هتزعل؟... والله على ما أقول شهيد".

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على الجونة بهدفين دون مقابل سجلهما إمام عاشور ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري.

وينفرد الأهلي بصدارة ترتيب الدوري عقب مرور 8 جولات برصيد 18 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن بيراميدز.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام أورلاندو الجنوب إفريقي على استاد القاهرة مساء السبت ضمن منافسات الجولة الختامية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.