أكرم توفيق يوضح لجماهير الأهلي حقيقة الفيديو المنتشر

الخميس، 16 يناير 2025 - 10:08

كتب : FilGoal

تتويج الأهلي بعد الفوز على العين الإماراتي - أكرم توفيق

أثار أكرم توفيق لاعب الأهلي الجدل عقب مباراة الجونة بعد ظهور في مقطع فيديو مع أحد الجماهير.

أكرم توفيق

النادي : الأهلي

الأهلي

وزعمت تقارير أن أحد أفراد الجماهير قال لأكرم توفيق أن الجماهير ستغضب منه حال رحيله وكان رد أكرم "تغضب".

ومن جانبه أوضح أكرم توفيق لاعب الأهلي عبر حسابه على إنستجرام: "توضيح بشأن الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لا يمكن أن أقول على الجمهور الذي دعمني وصنع اسمي كلمة سيئة".

أخبار متعلقة:
عبد العال: الجونة كان ندا أمام الأهلي لكن صادفنا سوء حظ.. وأرى أن لنا ركلة جزاء بعد الفوز على الجونة.. رقم مميز لمارسيل كولر مع الأهلي ثنائية إمام عاشور تقود الأهلي للفوز على الجونة وتصدر الدوري المساهمة التاسعة في آخر 7 مباريات.. إمام عاشور يسجل ثنائية مع الأهلي في الجونة

وشدد "ولا يمكنني في يوم معاداة الجمهور لأنه صاحب الفضل بعد الله في وجود اسم أكرم توفيق".

واختتم تصريحاته "أما بالنسبة للشخص الذي ظهر معي، ردي عليه كان بسؤال، هتزعل؟... والله على ما أقول شهيد".

No description available.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على الجونة بهدفين دون مقابل سجلهما إمام عاشور ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري.

وينفرد الأهلي بصدارة ترتيب الدوري عقب مرور 8 جولات برصيد 18 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن بيراميدز.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام أورلاندو الجنوب إفريقي على استاد القاهرة مساء السبت ضمن منافسات الجولة الختامية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي أكرم توفيق الجونة
نرشح لكم
الزوراء العراقي: كهربا قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلينا.. والمقابل المادي "شكرا جمهور الأهلي العظيم".. قندوسي يودع الجماهير بعد رحيله لسيراميكا كليوباترا مواعيد مباريات الخميس 16 يناير 2025.. الزمالك في الدوري والإسماعيلي بالكأس حمادة القلاوي حكما لمباراة الزمالك وحرس الحدود سيون السويسري: رفضنا عرضا مقابل 7 ملايين يورو لرحيل إلياس شوارف عبد العال: الجونة كان ندا أمام الأهلي لكن صادفنا سوء حظ.. وأرى أن لنا ركلة جزاء مؤتمر كولر: مهارات إمام عاشور لا توجد بلاعب في مصر.. وموقف معلول والتدعيمات بعد الفوز على الجونة.. رقم مميز لمارسيل كولر مع الأهلي
أخر الأخبار
ماركا: ألكسندر أرنولد وافق على الانتقال لريال مدريد.. ومحاولة لضمه في يناير 30 دقيقة | ميركاتو
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي ضد أورلاندو والقناة الناقلة 37 دقيقة | الكرة الإفريقية
مرموش ضمن فريق الأفضل بالجولة 17 للدوري الألماني 51 دقيقة | المحترفون
جريميو البرازيلي يضم لاعب الشباب السعودي ساعة | ميركاتو
ذا أثليتك تكشف تطورات صفقة انتقال مرموش إلى سيتي ساعة | ميركاتو
منتخب الشباب يستعد لمواجهة المحلة الودية.. ونبيه يكشف إيجابيات وسلبيات مباراة الرجاء ساعة | الكرة الإفريقية
الزوراء العراقي: كهربا قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلينا.. والمقابل المادي ساعة | ميركاتو
"شكرا جمهور الأهلي العظيم".. قندوسي يودع الجماهير بعد رحيله لسيراميكا كليوباترا 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول ثمن بيع بيرسي تاو لنادي قطر 2 إلغاء مران ليفربول بسبب ما حدث للبعثة عقب لقاء توتنام 3 خبر في الجول - كولر يحسم مصير علي معلول 4 مرموش.. لتصحيح خطأ جوارديولا الأكبر وتفوق على لاعبي مركزه