تقرير مغربي:الوداد يدرس التعاقد مع كيلور نافاس مجانا

الأربعاء، 15 يناير 2025 - 23:31

كتب : FilGoal

كيلور نافاس - كوستاريكا

يدرس نادي الوداد المغربي فكرة التعاقد مع الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس في صفقة انتقال حر.

نافاس كان على وشك الانتقال إلى مونزا خلال فترة الانتقالات الصيفية، لكن الصفقة فشلت في الأمتار الأخيرة.

وبحسب موقع هسبورت المغربي، فإن الوداد تلقى عرضا عن طريق وسطاء لضم كيلور نافاس في صفقة انتقال حر.

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وأوضح التقرير أن حارس ريال مدريد السابق أبدى استعداده لخوض التجربة والمساركة في كأس العالم للأندية، بينما لم يحسم الوداد قراره النهائي حتى الآن.

ويتواجد الوداد في المجموعة السابعة بكاس العالم للأندية مع العين ومانشستر سيتي ويوفنتوس.

وانتهى تعاقد نافاس مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الماضي ويحق للحارس الانضمام لأي فريق بشكل مجاني.

نافاس انضم لباريس سان جيرمان في 2019 قادما من ريال مدريد مقابل 15 مليون يورو.

في الموسم قبل الماضي خرج نافاس معارا لنوتنجهام فورست الإنجليزي قبل أن يعود للفريق الفرنسي في بداية الموسم الماضي.

مع سان جيرمان توج نافاس بالدوري الفرنسي 3 مرات وكأس فرنسا مرتين وكأس الدوري الفرنسي مرة وكأس السوبر الفرنسي 3 مرات بالإضافة لقيادة الفريق للوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا عام 2021 والذي خسره ضد بايرن ميونيخ.

السبب الرئيسي لرحيل نافاس هو قلة عدد الدقائق التي يحصل عليها الحارس الكوستاريكي منذ التعاقد مع جيانلويجي دوناروما في 2021.

كيلور نافاس الوداد
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