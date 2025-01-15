مصر في المجموعة الثالثة حال التأهل.. الكشف عن قرعة أمم إفريقيا للمحليين

الأربعاء، 15 يناير 2025 - 20:15

كتب : محمد سمير

كأس أمم إفريقيا للمحليين

يتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة بأمم إفريقيا للمحليين حال التأهل من التصفيات.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف تأجيل موعد إقامة بطولة أمم إفريقيا للمحليين من فبراير إلى شهر أغسطس 2025.

وتقام تصفيات بين المنتخبات التي لم تتأهل ليصعد بينهم اثنين فرق.

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وجاءت قرعة أمم إفريقيا للمحليين كالآتي:

المجموعة الأولى: كينيا - المغرب - أنجولا - الكونغو الديمقراطية - زامبيا

المجموعة الثانية: تنزانيا - مدغشقر - موريتانيا - بوركينا فاسو - إفريقيا الوسطى.

المجموعة الثالثة: أوغندا - النيجر - غينيا - (المتأهل الثاني من التصفيات) - (المتأهل الأول من التصفيات)

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو - السودان - نيجيريا.

وكان من المفترض أن تقام البطولة في كينيا وتنزانيا وأوغندا بداية من 1 فبراير المقبل وحتى 28 من الشهر ذاته قبل إعلان تأجيلها.

مصدر من كاف قال في وقت سابق لـFilGoal.com أن هناك استقرار خلال الساعات الماضية على تأجيل كأس أمم أفريقيا للمحليين إلى أغسطس المقبل وذلك بسبب عدم جاهزية الثلاثي كينيا وأوغندا وتنزانيا لاستضافة البطولة.

والسبب الثاني هو رغبة دول أخرى في المشاركة وهو ما يصعب إقامتها في فبراير المقبل لحين الانتهاء من تصفيات للمنتخبات التي ترغب في العودة من جديد للمشاركة.

وسيتأهل منتخبان عقب نهاية باقي مباريات التصفيات الخاصة بالبطولة.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة باتريس موتسيبي زيادة الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2025.

وكشف موتسيبي عن زيادة الجوائز المالية للبطولة بنسبة 75% ليحصل الفائز باللقب على 3.5 مليون دولار.

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