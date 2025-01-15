بيراميدز يتجاوز أزمة طائرة أنجولا ويرتقي لصدارة الدوري مؤقتا بثلاثية أمام المحلة

الأربعاء، 15 يناير 2025 - 18:02

كتب : FilGoal

بيراميدز - المقاولون - إبراهيم عادل

حقق بيراميدز فوزًا كبيرًا على غزل المحلة بثلاثية نظيفة في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وكان بيراميدز عاد متأخرًا من رحلة السفر إلى أنجولا بعد تخطي عقبة سجرادا الأنجولي في دوري الأبطال، وذلك بسبب هبوط الطائرة اضطراريا مجددا في لواندا عاصمة أنجولا بسبب تقلبات جوية عنيفة تسبب في إغماءات عدد من أفراد البعثة، قبل أن تعود البعثة إلى القاهرة يوم الإثنين.

سجل ثلاثية بيراميدز علي جبر في الدقيقة 33 بعد متابعة الركنية برأسية سكنت الشباك.

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وانتهى الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف نظيف.

وأضاف إبراهيم عادل الهدف الثاني في الدقيقة 50، بعد تمرير الكرة مع رمضان صبحي.

واختتم فيستون ماييلي ثلاثية فريقه في الدقيقة 84 بعدما تسلم تمريرة رائعة من صديق أوجولا لينفرد بالمرمى ويسكنها الشباك.

ونال إبراهيم عادل نجم بيراميدز جائز رجل المباراة.

وارتقى بيراميدز لصدارة الدوري مؤقتا برصيد 17 نقطة في انتظار خوض الأهلي والزمالك مباراتي الجولة الثامنة.

الأهلي يحتل المركز الثاني برصيد 15 نقطة من 7 مباريات، فيما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 14 نقطة بنفس عدد المباريات السبعة.

وبقي المحلة في المركز الـ12 برصيد 8 نقاط.

بيراميدز الدوري إبراهيم عادل
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