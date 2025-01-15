كاف يكشف شعار وكأس بطولة أمم إفريقيا للمحليين

الأربعاء، 15 يناير 2025 - 14:50

كتب : FilGoal

كأس أمم إفريقيا للمحليين

أزاح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الستار عن شعار وكأس بطولة أمم إفريقيا للمحليين.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف تأجيل موعد إقامة بطولة أمم إفريقيا للمحليين من فبراير إلى شهر أغسطس 2025.

وذكر كاف في بيان: "يُقدم التصميم الجديد للبطولة هوية جديدة ويعزز ارتباطها العميق بكرة القدم والثقافة الإفريقية".

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وأضاف البيان "يأتي تصميم الكأس الجديدة لبطولة أمم إفريقيا للمحليين 2024 بشكل عصري وأنيق، يجمع بين عناصر من الذهب والفضة، مما يمثل هيبة البطولة والمكانة المتزايدة لها".

أحد التفاصيل المهمة في الكأس هو الخطوط الـ 54 المميزة التي تحيط بالكأس، والتي تمثل 54 بلدا إفريقيا موحد مع خريطة القارة في مركزها.

ستتم عملية سحب القرعة، يوم الأربعاء 15 يناير في العاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة..

وكان من المفترض أن تقام البطولة في كينيا وتنزانيا وأوغندا بداية من 1 فبراير المقبل وحتى 28 من الشهر ذاته قبل إعلان تأجيلها.

مصدر من كاف قال في وقت سابق لـFilGoal.com أن هناك استقرار خلال الساعات الماضية على تأجيل كأس أمم أفريقيا للمحليين إلى أغسطس المقبل وذلك بسبب عدم جاهزية الثلاثي كينيا وأوغندا وتنزانيا لاستضافة البطولة.

والسبب الثاني هو رغبة دول أخرى في المشاركة وهو ما يصعب إقامتها في فبراير المقبل لحين الانتهاء من تصفيات للمنتخبات التي ترغب في العودة من جديد للمشاركة.

إلى ذلك، أعلن حلمي طولان المتحدث باسم اللجنة الفنية لاتحاد كرة القدم مشاركة مصر في كأس الأمم الإفريقية للمحليين.

وقال طولان عبر قناة دي إم سي: "وجدنا بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين فرصة جيدة للاحتكاك القوي لمنتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبية".

وأضاف "هناك اقتراح بضم لاعب واحد لا يشارك من كل فريق في الدوري لتدعيم المنتخب".

وأتم تصريحاته "عدم مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية للمحليين سيكون له عواقب كبيرة تضر الكرة المصرية".

يذكر أن المنتخب السنغالي هو حامل اللقب بعد الفوز في نهائي النسخة الأخيرة على حساب الجزائر المضيف، ليحقق أسود التيرانجا اللقب الأول.

ويشارك في البطولة 19 منتخبا وتأهل لها حتى الآن 17 وهم:

كينيا – تنزانيا – أوغندا – المغرب – غينيا – السنغال – موريتانيا – النيجر – بوركينا فاسو – نيجيريا – إفريقيا الوسطى – الكونغو الديمقراطية – الكونغو – السودان – زامبيا – أنجولا – مدغشقر.

وسيتأهل منتخبان عقب نهاية باقي مباريات التصفيات الخاصة بالبطولة.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة باتريس موتسيبي زيادة الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2025.

وكشف موتسيبي عن زيادة الجوائز المالية للبطولة بنسبة 75% ليحصل الفائز باللقب على 3.5 مليون دولار.

كاف أمم إفريقيا للمحليين
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