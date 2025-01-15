ماريسكا: أشعر بالقلق بشأن تشيلسي وكنا نستحق الفوز على بورنموث

يشعر إنزو ماريسكا المدير الفني لـ تشيلسي بالقلق على فريقه بسبب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة بالدوري الإنجليزي، وذلك بعد التعادل مع بورنموث.

وقال ماريسكا عبر بي بي سي: "كنا نستحق التقدم في الشوط الأول على بورنموث وكان يجب أن نسجل 3 أهداف، وعندما استقبلنا هدفا في الشوط الثاني تراجعنا وكنا نستحق الفوز بالمباراة".

وأضاف "الشوط الأول كان أحد أفضل الأشواط لنا هذا الموسم، كنا أكثر شراسة على المرمى وكان لنا الكثير من الفرص ولكن كنا غير محظوظين بعض الشيء في التسجيل".

وأكمل "أضعنا الفرص ثم استقبلنا الأهداف، والشيء السيء هو أننا تراجعنا بلا سبب بعد هدف التعادل".

وأردف "كانت المباراة تحت سيطرتنا تماما وهذا الشيء الذي نحتاج إلى تحسينه".

وأتم تصريحاته "لدي مخاوف حتى عندما نفوز بالمباريات، هذا هو الدوري الإنجليزي عندما لا تخلق الفرص ولا تسجل يجب أن تكون أكثر قلقا".

وواصل تشيلسي نتائجه المتراجعه بالتعادل أمام بورنموث 2-2 على ملعبه ستامفورد بريدج.