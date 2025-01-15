ماريسكا: أشعر بالقلق بشأن تشيلسي وكنا نستحق الفوز على بورنموث
الأربعاء، 15 يناير 2025 - 11:48
كتب : FilGoal
يشعر إنزو ماريسكا المدير الفني لـ تشيلسي بالقلق على فريقه بسبب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة بالدوري الإنجليزي، وذلك بعد التعادل مع بورنموث.
وقال ماريسكا عبر بي بي سي: "كنا نستحق التقدم في الشوط الأول على بورنموث وكان يجب أن نسجل 3 أهداف، وعندما استقبلنا هدفا في الشوط الثاني تراجعنا وكنا نستحق الفوز بالمباراة".
وأضاف "الشوط الأول كان أحد أفضل الأشواط لنا هذا الموسم، كنا أكثر شراسة على المرمى وكان لنا الكثير من الفرص ولكن كنا غير محظوظين بعض الشيء في التسجيل".
وأكمل "أضعنا الفرص ثم استقبلنا الأهداف، والشيء السيء هو أننا تراجعنا بلا سبب بعد هدف التعادل".
وأردف "كانت المباراة تحت سيطرتنا تماما وهذا الشيء الذي نحتاج إلى تحسينه".
وأتم تصريحاته "لدي مخاوف حتى عندما نفوز بالمباريات، هذا هو الدوري الإنجليزي عندما لا تخلق الفرص ولا تسجل يجب أن تكون أكثر قلقا".
وواصل تشيلسي نتائجه المتراجعه بالتعادل أمام بورنموث 2-2 على ملعبه ستامفورد بريدج.
ولم ينجح تشيلسي في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي، إذ لم ينجح البلوز سوى جمع 3 نقاط من آخر 5 مباريات (15 نقطة).
وتعادل تشيلسي أمام إيفرتون سلبيا قبل الخسارة أمام فولام 2-1، ثم خسارة جديدة أمام إيبسويتش تاون 2-0، وتعادلين أمام كريستال بالاس 1-1، وبورنموث 2-2.