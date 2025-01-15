سانتو: أوقفنا ليفربول في أكثر اللحظات خطورة.. ونستمتع بالمنافسة

يرى نونو إسبريتو سانتو المدير الفني لـ نوتينجهام فورست أن فريقه نجح في إيقاف خطورة ليفربول خلال مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي.

وقال سانتو عبر بي بي سي: "كنا منظمين في الشوط الأول ولم نسمح لليفربول بخلق الفرص الخطيرة، والشوط الثاني كان مثل تنس الطاولة وهذا هو الوقت الذي يصبح فيه ليفربول أقوى عندما تتوفر لهم المساحة والسرعة ويكون الأمر في غاية الخطورة".

وأضاف "عندما أجرى ليفربول التغييرات كنا على وشك إجراء تغيير أيضا، وفي النهاية سجلوا الهدف".

وواصل "الحارس ماتز سيليس يمر بفترة جيدة، إنه مليء بالثقة ويساعدنا في المباريات".

وأتم تصريحاته "نشعر بالرضا عن المركز الثاني خاصة بسبب الطريقة التي يعمل بها اللاعبون في الملعب، أنا فخور للغاية ونحن نواصل العمل ونريد الاستمتاع باللحظة ونحن ننافس بشكل جيد للغاية".

وفشل ليفربول في الثأر من خسارة الدور الأول في الدوري أمام نوتينجهام فورست وتعادل معه بهدف لكل فريق في مباراة الدور الثاني.

وتعادل ليفربول خارج ملعبه مع نوتينجهام فورست في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي، وهو التعادل الثاني على التوالي للفريق.

ووصل ليفربول إلى النقطة 47 في صدارة الدوري ويتبقى له مباراة مؤجلة ضد إيفرتون، بينما رفع نوتينجهام رصيده إلى النقطة 41 في المركز الثاني.

ولم يخسر ليفربول في الدوري هذا الموسم سوى مباراة الدور الأول ضد نوتينجهام، وفشل مدربه أرني سلوت في التفوق على نونو سانتو خلال مباراتي الفريقين في الدوري.

هدف نوتينجهام سجله كريس وود، وتعادل لليفربول ديوجو جوتا.

وشارك محمد صلاح قائد منتخب مصر في المباراة بالكامل مع ليفربول.