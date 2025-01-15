مدير فرانكفورت: من المحتمل أن يلعب مرموش ضد دورتموند يوم الجمعة

تحدث ماركوس كروش المدير الرياضي لآينتراخت فرانكفورت عن جديد موقف لاعبه عمر مرموش الذي يقترب من الرحيل هذا الشتاء.

ويقترب مرموش من الانضمام لمانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية، حسب العديد من التقارير.

وقال كروش في تصريحات نقلتها جريدة كيكر: "هل سيشارك عمر مرموش أمام بوروسيا دورتموند يوم الجمعة؟ إنه لاعب في صفوف آينتراخت فرانكفورت، لذلك من الممكن أن يلعب يوم الجمعة".

وأضاف "لقد قلت بالفعل أن هناك اهتمامًا من أحد الأندية بضم مرموش، وليس هناك ما أقوله أكثر في الوقت الحالي".

وأكمل "لا يوجد موقف آخر. كل ما يحمله المستقبل سيُرى في الأيام القليلة المقبلة".

وأتم مدير آينتراخت "طالما أنه لاعب في فرانكفورت ويؤدي بشكل جيد، فسوف يلعب".

وواصل مرموش تألقه مع فرانكفورت وساهم في 3 أهداف بفوز فريقه أمام فرايبورج ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الألماني، وسط أنباء اقترابه من الانتقال إلى مانشستر سيتي.

ونجح مرموش في تسجيل هدف وصناعة اثنين آخرين في انتصار فرانكفورت بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ووصل مرموش للمساهمة التهديفية رقم 24 في الدوري الألماني بعد تسجيل 15 هدفا وصناعة 9 آخرين.

وتقاسم مرموش صدارة هدافي الدوري الألماني مع هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ برصيد 15 هدفا لكل منهما.

ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز أرقام عمر مرموش أمام فرايبورج:

لعب: 90 دقيقة

سجل: هدفا

صنع: 2

تسديد على المرمى: 2 من 5

دقة التمريرات: 30 من 34

صناعة فرص محققة: 4

لمس الكرة: 76

كرات طولية: 2 من 2

مراوغات ناجحة: 5 من 12

صراعات أرضية: 11 من 22

تقييم: 9.4 من 10