تقييم صلاح أمام نوتنجهام من الصحف الإنجليزية

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك نوتنجهام فورست، في مباراة شهدت تعادل فريقه للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في تعادل ليفربول مع مضيفه نوتنجهام بنتيجة 1-1 ضمن الجولة 21 من المسابقة.

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وود يفاجئ ليفربول ويمنح نوتنغهام فورست التقدم#الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/3rsA3PNeHw — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2025

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام نوتنجهام حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 4 و5 و6 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ4.9 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان فيرجيل فان دايك بمتوسط تقييم بلغ 7.1 درجة.

بشكل عام، وصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى 21 هدفا، بينما صنع 17.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 378 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 232 هدفا وصنع 104 أهداف.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.