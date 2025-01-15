هل يلمح تركي آل شيخ لانتقال محمد صلاح إلى الهلال؟

الأربعاء، 15 يناير 2025 - 10:49

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح في مانشستر يونايتد

نشر تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية صورة لمحمد صلاح لاعب ليفربول عبر حسابه على فيسبوك وهو يرتدي قميص الهلال السعودي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

الصورة اعتبرها البعض تلميحا لإمكانية انتقال صلاح للهلال في الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي فريق من أجل الانتقال إلى صفوفه بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

أخبار متعلقة:
تشكيل ليفربول – محمد صلاح أساسي أمام نوتينجهام في لقاء الثأر كلوب يتحدث عن مستقبل صلاح مع ليفربول.. واقتراب مرموش من سيتي إيزاك يكرر تفوقه على صلاح ويحصد جائزة الأفضل من رابطة المحترفين مواعيد مباريات الثلاثاء 14 يناير.. صلاح ومرموش وعبد المنعم وبطولة العالم لليد

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى وجود عرضا كبيرا من الدوري السعودي للتعاقد مع صلاح بداية من الموسم المقبل.

وكان النجم المصري قد أشار في وقت سابق إلى أن الاتفاق مع إدارة ليفربول على تجديد عقده لا يزال بعيدا رغم رغبته في الاستمرار.

ويلعب صلاح مع ليفربول منذ عام 2017 بعدما انتقل إليه قادما من روما.

ومنذ انتقاله إلى الريدز لعب صلاح بقميص ليفربول 378 مباراة وتمكن من تسجيل 232 هدفا وصناعة 105 آخرين.

وتوج صلاح مع ليفربول بـ 8 ألقاب.

محمد صلاح ليفربول الهلال تركي آل شيخ
نرشح لكم
ماريسكا: أشعر بالقلق بشأن تشيلسي وكنا نستحق الفوز على بورنموث سانتو: أوقفنا ليفربول في أكثر اللحظات خطورة.. ونستمتع بالمنافسة تقييم صلاح أمام نوتنجهام من الصحف الإنجليزية سلوت: كنت أتوقع طريقة لعب نوتينجهام.. ودفعت بـ جوتا لذلك السبب جوارديولا عن ضم مرموش: لا أعرف لا فوز لـ سلوت على سانتو.. ليفربول يفشل في الثأر من نوتينجهام ويتعادل معه 3 نقاط من 15.. تشيلسي يواصل نزيف النقاط بالتعادل أمام بورنموث تكرار لمأساة فينورد.. برينتفورد يخطف نقطة التعادل من مانشستر سيتي
أخر الأخبار
يورجن كلوب يبدأ دوره كرئيس كرة القدم العالمية في ريد بول 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة برشلونة - استبعاد فاتي.. وغياب مارتينيز في مواجهة ريال بيتيس 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
سيراميكا كليوباترا لـ في الجول: أتممنا التعاقد مع قندوسي بشكل نهائي من الأهلي 25 دقيقة | الدوري المصري
كاف يكشف شعار وكأس بطولة أمم إفريقيا للمحليين 35 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر أنشيلوتي: سأظل مقتنعا بأن تشواميني جيد في الدفاع.. ولا أهتم بالانتقادات ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير سعودي: الهلال يغري صلاح بـ300 مليون ريال لموسمين ساعة | ميركاتو
خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه مع زد لضم مصطفى العش.. وموعد الإعلان ساعة | الدوري المصري
مدرب فرانكفورت يثير التكهنات بشأن مستقبل مرموش ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول ثمن بيع بيرسي تاو لنادي قطر 2 خبر في الجول - بسبب احتفال إمام عاشور.. أيمن عبد العزيز يعاقب لاعب الإنتاج الحربي 3 إلغاء مران ليفربول بسبب ما حدث للبعثة عقب لقاء توتنام 4 خبر في الجول - كولر يحسم مصير علي معلول