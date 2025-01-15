أخرهم حسام أشرف.. أبرز لقطات الوفاء في الكرة المصرية

الأربعاء، 15 يناير 2025 - 00:57

كتب : محمود حمدي

أبرز لقطات الوفاء في الدوري المصري

في لحظة الاحتفال لم ينس مرض شقيقته، ولكنه أنجز مهمته، وأسعد جمهوره بثنائية سجلها في مباراة حسمت تأهل فريقه لربع نهائي الكونفدرالية.

حسام أشرف

النادي : الزمالك

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الزمالك
الأهلي

خطف حسام أشرف مهاجم الزمالك الأضواء عقب احتفاله بعد التسجيل في شباك بلاك بولز الموزمبيقي.

حسام أشرف أهدى ثنائيته في شباك بلاك بولز لشقيقته المريضة وكريستيان جروس مدرب الفريق.

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وفاز الزمالك على منافسه بلاك بولز بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

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وقال أشرف لـ بي إن سبورتس: "جمهور الزمالك هو رقم واحد بالنسبة لنا لما يقدموه من دعم لنا".

وأنهى حديثه قائلا: "أشكر جروس الذي منحني ثقة كبيرة بعدما كنت أعاني من قلة المشاركة في المباريات، وأهدي الهدفين لجروس ولشقيقتي المريضة".

مهاجم الزمالك الشاب لم يكن أول اللاعبين في الكرة المصري، الذين أظهروا الوفاء لذويهم عند الاحتفال بالأهداف.

"ربنا يرحمك يا بابا"

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في الأول من أبريل 2023 سجل حسين الشحات ثاني وثالث أهداف الأهلي في شباك الهلال السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي فاز على الهلال 3-0 وأكمل مشواره حتى التتويج باللقب على حساب الوداد المغربي.

حسين الشحات احتفل بعد التسجيل أمام الهلال بقميص يحمل صورة والده بعبارة "ربنا يرحمك يا بابا".

أسامة فيصل

سجل أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي هدفا مهما في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك عندما كان لاعب في صفوف الأبيض.

وبعدما سجل فيصل هدف الزمالك الثالث في شباك الأهلي احتفل بطريقة مميزة أثارت التساؤلات حولها.

الزمالك فاز على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في استاد القاهرة بالجولة 21 من الدوري المصري موسم 2019-2020.

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فيصل قال عقب المباراة: "أهدي الهدف لوالدي ووالدتي، واحتفالي بالهدف كان إهداء لشقيقي الذي كان مريضا".

فيما قالت والدة أسامة فيصل في تصريحات تلفزيونية عن تلك اللقطة: "أسامة احتفل بهدفه فى مرمى النادى الأهلى بنفس الحركة التى يفعلها شقيقه الأصغر (إسلام) صاحب الـ 12 عاما والذى يعانى من إعاقة ذهنية ويعد من أقرب الأشخاص إلى قلبه ".

"في الجنة يا أمي"

بعدما توج طلائع الجيش بالسوبر المصري لموسم 2019/2020 بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح حمل محمد بسام حارس الطلائع آنذاك قميصا يحمل صورة والدته.

واحتفل بسام الحارس الحالي لسيراميكا كليوباترا، بالبطولة بقميص طبع عليه صورة والدته مع عبارة "في الجنة يا أمي إن شاء الله" بعد قيادته طلائع الجيش للقب السوبر.

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وقال بسام عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "أول بطولة دائما ما تكون غالية خصوصا إذا كانت أمام فريق كبير مثل الأهلي".

وعن قميص والدته أتم تصريحاته "احتفظ بالقميص الذي يحمل صورة والدتي رحمها الله منذ نهائي الكأس ووقتها لم يكن لي نصيب لأرتديه وأحتفل به لكن الناس شاهدته وعلمت بذلك، واليوم احتفلت بها وأهدي لقب السوبر إلى روحها".

"الله يرحمك يا غالي"

مروان عطية نجم الأهلي حرص على الاحتفال بدرع الدورع وهو يحمل قميص والده الذي رحل قبل التتويج باللقب.

واحتفل مروان عطية بالبطولة بقميص طبع عليه صورة والده مع عبارة "الله يرحمك يا غالي".

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"عمري ما هنساك"

اعتاد احمد نبيل كوكا لاعب الأهلي منذ وفاة والده في الاحتفال بالانتصارات والتتويجات بحضور صورة والده.

الاحتفال المعتاد من أحمد نبيل كوكا جاء بقميص يحمل صورة والده عقب التتويج بلقب كأس مصر الذي أقيم في السعودية.

كوكا كتب في رسالة إلى والده الراحل عبر انستجرام عقب الفوز بكأس مصر: "مش هرجع بالميدالية البيت وانت مش موجود ومش هنتصور؟ بس هجيليك بيها يا حبيبي لحد عندك وأتصور معاك. ربنا يرحمك يابابا"

اللاعب نشر صور جديدة من أمام قبر والده وكتب : " عمري ما هنساك أبدا ولا هنسى أي تفصيله بيني وبينك كنا بنعملها لحد ما ربنا يجمعني بيك إن شاء الله. ربنا يرحمك يا راجل يا طيب"

حسام أشرف الزمالك الأهلي
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