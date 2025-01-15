سلوت: كنت أتوقع طريقة لعب نوتينجهام.. ودفعت بـ جوتا لذلك السبب

الأربعاء، 15 يناير 2025 - 00:30

كتب : FilGoal

أرني سلوت - ليفربول

يرى أرني سلوت المدير الفني لليفربول أن التأخر في النتيجة أمام نوتينجهام فورست يجعل المباراة صعبة.

وأوضح سلوت في تصريحات لقناة بي ان سبورتس عقب المباراة: "لم نفضل هذا السيناريو بتقدم نوتينجهام فورست في البداية، لأننا كنا نعرف أنهم إذا تقدموا في النتيجة فسيكون الأمر صعبا جدا".

وأكمل سلوت "ما أحببته في المباراة هي ردة فعل اللاعبين، وكنا نتوقع طريقة لعب نوتينجهام لأنهم لا يعطوك مساحة لصناعة الفرصة".

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وأضاف "حرمنا نوتينجهام فورست من ميزتهم في الهجمات المرتدة، ولم ينجحوا سوى في هجمة مرتدة وحيدة".

وأثنى على مهاجمه "ديوجو جوتا دائما يكون متميزا في الكرات الثابتة، ولذلك أدخلته ليزيد من القوة الهجومية للفريق".

وأتم "أجريت تغييرا لانني كنت أحتاج إلى هدف، والهدف جاء في الوقت المناسب".

وأجرى أرني سلوت تبديل مزدوج في الدقيقة 60 لتنشيط هجوم ليفربول بنزول كوستاس تسيميكاس وديوجو جوتا بدلا من إبراهيما كوناتي وأندرو روبيرتسون.

وفور نزول الثنائي أرض الملعب نجح في إدراك التعادل لليفربول بعد عدة ثواني.

ونفذ تسيميكاس ركلة ركنية على رأس جوتا الذي وضع الكرة في الشباك مسجلا هدف تعادل ليفربول.

ووصل ليفربول إلى النقطة 47 في صدارة الدوري ويتبقى له مباراة مؤجلة ضد إيفرتون، بينما رفع نوتينجهام رصيده إلى النقطة 41 في المركز الثاني.

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