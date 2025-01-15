جوارديولا عن ضم مرموش: لا أعرف

الأربعاء، 15 يناير 2025 - 00:26

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - جوارديولا

رد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على أنباء تعاقد فريقه مع عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال جوارديولا ردا على سؤال عن رضاه من الميركاتو الشتوي وهل ينتظر ضم نجم مصري آخر: "لا أعرف".

وعن سقوط فريقه في فخ التعادل أمام برينتفورد في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي: "لم نقتل المباراة بشكل جيد، ويبدو أن الجاهزية ليست على أفضل حال بالنسبة لنا".

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وأكمل: "حصلنا على نقطة ولابد أن نفكر في المستقبل".

وعن نقاشه مع ستيفان أورتيجا حارس مانشستر سيتي عقب المباراة: "لم أكن غاضبا منه وإنما قدمت له الشكر وأكدت له أنه حارس جيد".

وتعادل مانشستر سيتي أمام برينتفورد بهدفين لكل فريق.

وبقي مانشستر سيتي في المركز السادس برصيد 35 نقطة، فيما يتواجد برينتفورد في المركز العاشر برصيد 28 نقطة.

جوارديولا مرموش الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي
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