منافس الأهلي - إنتر ميامي يضم جناح سيلتا فيجو حتى نهاية 2025

الأربعاء، 15 يناير 2025 - 00:14

كتب : محمد سمير

تاديو أليندي - سيلتا فيجو

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي تعاقده مع الأرجنتيني تاديو أليندي على سبيل الإعارة لمدة عام واحد قادما من سيلتا فيجو.

ويسعى إنتر ميامي لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد في الدوري الأمريكي وقبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية 2025.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقا في يونيو المقبل.

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وتنطلق البطولة يوم 15 يونيو 2025 بمواجهة الأهلي أمام صاحب الأرض إنتر ميامي الأمريكي بمشاركة القائد ليونيل ميسي على ملعب هارد روك.

وكان أليندي قد انتقل إلى سيلتا فيجو في يناير 2024 مقابل 4.5 مليون يورو.

ولعب أليندي ثلاث مباريات هذا الموسم بقميص سيلتا فيجو بإجمالي 100 دقيقة ونجح في تسجيل هدفين.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (4 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (8 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (5 صباح 24 يونيو بتوقيت القاهرة)

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