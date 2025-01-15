لا فوز لـ سلوت على سانتو.. ليفربول يفشل في الثأر من نوتينجهام ويتعادل معه

فشل ليفربول في الثأر من خسارة الدور الأول في الدوري أمام نوتينجهام فورست وتعادل معه بهدف لكل فريق في مباراة الدور الثاني.

وتعادل ليفربول خارج ملعبه مع نوتينجهام فورست في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي، وهو التعادل الثاني على التوالي للفريق.

ووصل ليفربول إلى النقطة 47 في صدارة الدوري ويتبقى له مباراة مؤجلة ضد إيفرتون، بينما رفع نوتينجهام رصيده إلى النقطة 41 في المركز الثاني.

ولم يخسر ليفربول في الدوري هذا الموسم سوى مباراة الدور الأول ضد نوتينجهام، وفشل مدربه أرني سلوت في التفوق على نونو سانتو خلال مباراتي الفريقين في الدوري.

هدف نوتينجهام سجله كريس وود، وتعادل لليفربول ديوجو جوتا.

وشارك محمد صلاح قائد منتخب مصر في المباراة بالكامل مع ليفربول.

وصف المباراة

تقدم نوتينجهام مبكرا في الدقيقة 8 عن طريق كريستيان وود بعد هجمة مرتدة لتصل الكرة إلى المهاجم داخل منطقة الجزاء ويسدد بالقدم اليسرى في شباك أليسون.

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وود يفاجئ ليفربول ويمنح نوتنغهام فورست التقدم#الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/3rsA3PNeHw — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2025

واستمرت محاولات ليفربول طوال الشوط الأول لإدراك التعادل ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

في الشوط الثاني ظهر ليفربول بشكل أفضل في الهجوم وحاول التسجيل في شباك أصحاب الأرض.

وسدد صلاح كرة أرضية مرت جوار القائم في تهديد أول على مرمى نوتينجهام فورست.

وأجرى أرني سلوت تبديل مزدوج في الدقيقة 60 لتنشيط هجوم ليفربول بنزول كوستاس تسيميكاس وديوجو جوتا بدلا من إبراهيما كوناتي وأندرو روبيرتسون.

وفور نزول الثنائي أرض الملعب نجح في إدراك التعادل لليفربول بعد عدة ثواني.

ونفذ تسيميكاس ركلة ركنية على رأس جوتا الذي وضع الكرة في الشباك مسجلا هدف تعادل ليفربول.

وكاد جوتا أن يسجل الهفد الثاني في الدقيقة 70 بعدما أصبح في مواجهة المرمى من تمريرة صلاح لكنه سدد في جسد الحارس.

ومرة أخرى وصلت كرة عرضية أرضية من أرنولد إلى جوتا الذي سددها في الدفاع.

وسدد سوبوسلاي كرة أرضية قوية من على حدود منطقة الجزاء أبعدها الحارس ببراعة إلى ركلة ركنية.

وكاد صلاح أن يسجل هدف فوز ليفربول في الدقيقة 88 بتسديدة أبعدها الحارس سيليس ببراعة إلى ركنية.

ووصلت الركنية إلى صلاح داخل منطقة الجزاء ليسدد بقوة لكن الدفاع أبعدها من على خط المرمى.

وكانت آخر فرصة لليفربول بتسديدة أرضية قوية من كودي جاكبو تصدى لها الحارس سيليس وأبعدها إلى ركنية.

لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.