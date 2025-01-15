3 نقاط من 15.. تشيلسي يواصل نزيف النقاط بالتعادل أمام بورنموث

واصل تشيلسي نتائجه المتراجعه بالتعادل أمام بورنموث 2-2 على ملعبه ستامفورد بريدج.

ولم ينجح تشيلسي في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي، إذ لم ينجح البلوز سوى جمع 3 نقاط من آخر 5 مباريات (15 نقطة).

وتعادل تشيلسي أمام إيفرتون سلبيا قبل الخسارة أمام فولام 2-1، ثم خسارة جديدة أمام إيبسويتش تاون 2-0، وتعادلين أمام كريستال بالاس 1-1، وبورنموث 2-2.

تقدم كول بالمر في الدقيقة 13، لينتهي الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف نظيف.

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🥶 بالمر يهز شباك بورنموث بعد مجهود رائع من جاكسون#الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/bDIpbAnISQ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2025

وفي الشوط الثاني سجل جاستن كلويفرت هدف التعادل في الدقيقة 50 من ضربة جزاء، قبل أن يضيف أنتوين سيمنيو الهدف الثاني في الدقيقة 68.

وأنقذ رييس جيمس، فريقه من الخسارة بتسجيل هدف التعادل القاتل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وبقي تشيلسي في المركز الرابع برصيد 37 نقطة، ولكن ينتظر مواجهة نيوكاسل الذي يملك 35 نقطة وسيخوض مواجهة أمام ولفرهامبتون في الجولة ذاتها مساء الأربعاء.

أما بورنموث فرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز السابع.

وفي مباراة أخرى، حقق وست هام الفوز على حساب ضيفه فولام بثلاثية مقابل هدفين.

وتعد تلك المباراة الأولى لـ وست هام تحت قيادة جرهام بوتر الذي تولى المسؤولية خلفا لـ جولين لوبيتيجي، في الدوري الإنجليزي، والذي تولى المسؤولية قبل 5 أيام.

وست هام رفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الـ12، فيما بقي فولام في المركز التاسع برصيد 30 نقطة.

واستعاد وست هام ذاكرة الانتصارات بعد خسارة المباريات الثلاث الأخيرة (مباراتين في الدوري، ومباراة في الكأس).