تكرار لمأساة فينورد.. برينتفورد يخطف نقطة التعادل من مانشستر سيتي

الثلاثاء، 14 يناير 2025 - 23:39

كتب : FilGoal

كريستيان نورجارد - برينتفورد

عاد مانشستر سيتي لمعاناته من جديد بعدما سقط في فخ التعادل أمام برينتفورد في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب برينتفورد كوميونيتي.

وبقي مانشستر سيتي في المركز السادس برصيد 35 نقطة، فيما يتواجد برينتفورد في المركز العاشر برصيد 28 نقطة.

ولم ينجح مانشستر سيتي في تحقيق الفوز الثالث على التوالي، بعد صحوته من فترة المعاناة الصعبة التي مر بها مع نهاية العام الماضي بتحقيق فوز وحيد في 8 مباريات.

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ورغم تقدم مانشستر سيتي بهدفين نظيفين حتى الدقيقة 82، وإضاعة لاعبيه لعدد من الفرص أمام المرمى، إلا أن أصحاب الأرض نجحوا في العودة في الدقائق الأخيرة ليسجوا هدفين في شباك ستيفان أورتيجا حارس مانشستر سيتي.

وتعد تلك المباراة تكرار لمعاناة مانشستر سيتي أمام فينورد في دوري الأبطال، حين تقدم النادي الإنجليزي بثلاثية نظيفة حتى نجح الضيوف الهولنديين في تسجيل ثلاثية التعادل في الدقائق الـ15 الأخيرة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وسط إضاعة لاعبي مانشستر سيتي للفرص السهلة.

أبرز الهجمات الخطيرة لمانشستر سيتي جاءت عن طريق ماتيوس نونيز في الدقيقة 27 بعد انفراده بالمرمى ولكن تباطأ في التسديد ليبعدها دفاع برينتفورد.

وحاول دي بروين وكوفاسيتش التسجيل بالتسديد على المرمى ولكن دون جدوى.

وفي الشوط الثاني، منع القائم سافينيو من تسجيل الهدف أول للضيوف في الدقيقة 50.

ونجح فيل فودين في تسجيل التقدم في الدقيقة 66 بصناعة دي بروين، قبل أن ينجح فودين في التسجيل من جديد في الدقيقة 78 بعد متابعة كرة ارتدت من الحارس إثر تسديدة سافينيو.

وبينما تتجه المباراة إلى فوز مانشستر سيتي الثالث على التوالي بعد فترة من المعاناة، نجح ويسا في تقليص الفارق لصالح برينتفورد في الدقيقة 82.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل كريستيان نورجارد الهدف الثاني لبرينتفورد من رأسية سكنت شباك أورتيجا.

وكاد برينتفورد أن يسجل الثالث في الدقيقة الخامسة والأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع عن طريق مبويمو إلا أن أكي منع الكرة من أن تسكن الشباك.

مانشستر سيتي فينورد الدوري الإنجليزي جوارديولا
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