انتهت في الدوري الإنجليزي - برينتفورد (2)-(2) مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برينتفورد أمام مانشستر سيتي في الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإنجليزي.

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ويحتل مانشستر سيتي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، فيما يحتل برينتفورد المركز الـ11 برصيد 27 نقطة.

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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2

ق 90+5.. أكي ينقذ مانشستر سيتي من هدف قاتل بعد إبعاد تسديدة مبويمو.

ق 90+2.. جوووووول التعادل لصالح برينتفورد برأسية كريستيان نورجارد

ق 87.. تبديل ثان لمانشستر سيتي بنزول جيمس مكاتي بدلا من فيل فودين

ق 85.. فليكن حارس برينتفورد يتألق ويبعد تسديدة سافينيو إلى ركنية.

ق 82.. جووووول تقليص الفارق ويسا يسجل لبرينتفورد

ق 78.. جووووول الثاني يسجله فودين بعد متابعة لتسديدة سافينيو المرتدة من حارس برينتفورد.

ق 76.. تبديل أول لمانشستر سيتي بنزول جوندوجان بدلا من كوفاسيتش

ق 70.. إنقاذ راااائع من أكي بعد مرور مبويمو من الحارس أورتيجا ليلعبها إلى ويسا أمام المرمى الخالي ولكن أكي يتدخل ويبنقذ مرماه.

ق66.. جووووول فودين يسجل من صناعة دي بروين

ق 50.. انطلاقة رائعة من سافينيو ليسدد ولكن اصطدمت تسديدته بالقائم.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ق 45.. تسديدة بعيدة جدا لـ دي بروين عن المرمى.

ق 38.. دي بروين يمر بالكرة ويمرر إلى هالاند ليسدد من خارج منطقة الجزاء ولكن حارس برينتفورد مارك فليكن يتصدى.

ق 34.. تسديدة قوية من كوفاسيتش مرت بجوار القائم بقليل.

ق 27.. ماتيوس نونيز يهدر انفراد بالمرمى بعدما تباطأ في التسديد ليبعدها دفاع برينتفورد.

ق 23.. كرة عرضية رائعة من كيفين دي بروين يلعبها هالاند رأسية مرت بجوار القائم بقليل.

ق 15.. انطلاقة من برايان مبويمو ليسدد في الزاوية الضيقة ولكن أورتيجا يتألق وتتحول الكرة لركنية.

ق 6.. تسديدة من ويسا من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت بجوار القائم.

بداية المباراة