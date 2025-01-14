تشكيل ليفربول – محمد صلاح أساسي أمام نوتينجهام في لقاء الثأر

يقود محمد صلاح قائد منتخب مصر هجوم فريقه ليفربول في مواجهة نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ويلعب ليفربول ضد نوتينجهام في الجولة 21 من الدوري، في المباراة التي تقام على ملعب سيت جراوند.

وعاد دومينيك سوبوسلاي لتشكيل ليفربول الأساسي من جديد بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة والمشاركة كبديل.

وخسر ليفربول مباراة واحدة في الدوري هذا الموسم وكانت أمام نوتينجهام في الدور الأول.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون

الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – أندرو روبيرتسون

الوسط: أليكسيس ماك أليستر – دومينيك سوبوسلاي – ريان جرافينبيرخ

الهجوم: محمد صلاح – كودي جاكبو – لويس دياز

ويحتل ليفربول المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة، ويأتي نوتينجهام فورست في المركز الثالث برصيد 40.