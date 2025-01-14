تشكيل مانشستر سيتي - غياب ووكر.. ودي بروين أساسي أمام برينتفورد
الثلاثاء، 14 يناير 2025 - 20:34
كتب : FilGoal
أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه لمواجهة برينتفورد في الأسبوع الـ21 من مسابقة الدوري الإنجليزي.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:
المرمى: ستيفان أورتيجا
الدفاع: ماتيوس نونيز – مانويل أكانجي – ناثان أكي – يوشكو جفارديول
الوسط: ماتيو كوفاسيتش – كيفين دي بروين - بيرناردو سيلفا
الهجوم: فيل فودين – إيرلينج هالاند – سافيو موريرا
وعلى مقاعد البدلاء: إديرسون - جاك جريليش - جيريمي دوكو - إلكاي جوندوجان - جحمي سيمبسون بوسي - ديفين موباما - إيجان ريلي - ريكو لويس - جيمس مكاتي
ويحمل دي بروين شارة القيادة، فيما يغيب كايل ووكر عن قائمة المباراة.
وأعلن جوارديولا طلب كايل ووكر لاعب الفريق الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
ويحتل مانشستر سيتي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، فيما يحتل برينتفورد المركز الـ11 برصيد 27 نقطة.