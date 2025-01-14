أستون فيلا يضم مالين

الثلاثاء، 14 يناير 2025 - 19:31

كتب : FilGoal

دونيايل مالين لاعب أستون فيلا

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي التعاقد دونيايل مالين لاعب وسط بوروسيا دورتموند الألماني.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن الصفقة كلفت أستون فيلا 23 مليون يورو بالإضافة إلى 3 ملايين كإضافات للتعاقد مع لاعب منتخب هولندا.

صاحب الـ 25 عاما انضم لدورتموند في 2021 قادما من بي إس في أيندهوفن.

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وخلال الموسم الحالي شارك مالين في 21 مباراة وسجل خمسة أهداف وصنع هدفا واحد.

وبشكل عام سجل مالين 39 هدفا وصنع 20 خلال 132 مباراة بقميص دورتموند.

وسبق للاعب الهولندي تسجيل 9 أهداف في 41 مباراة.

رحلة مالين في إنجلترا لن تكون الأولى له إذ سبق له اللعب في أكاديمية أرسنال.

دونيايل مالين أستون فيلا الدوري الإنجليزي
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