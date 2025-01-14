أرسنال يعلن إصابة جيسوس في الرباط الصليبي

الثلاثاء، 14 يناير 2025 - 19:18

كتب : FilGoal

جابريل جيسوس - أرسنال

أعلن نادي أرسنال في بيان رسمي إصابة مهاجمه جابرييل جيسوس بقطع في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى.

وأصيب جيسوس خلال لقاء فريقه ضد مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكشف نادي أرسنال في بيانه أن اللاعب سيخضع لعملية جراحية خلال أيام ويبدأ في عملية التعافي والتأهيل.

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وكانت تقارير إنجليزية قد أشارت صباح اليوم إلى غياب جيسوس حتى نهاية الموسم على أقل تقدير.

ولفتت التقارير إلى أن أرتيتا بدأ البحث عن مهاجم جديد لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويعاني أرسنال من غيابه نجمه بوكايو ساكا بسبب الإصابة أيضا.

ولعب جيسوس 27 مباراة مع المدفعجية هذا الموسم وسجل 7 أهداف.

ويلعب أرسنال مباراته المقبلة في الدوري الإنجليزي غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة 21 أمام توتنام.

ويحتل أرسنال المركز الثاني برصيد 40 نقطة وبفارق ست نقاط عن ليفربول المتصدر والذي لعب مباراة أقل.

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