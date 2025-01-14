كرة يد - بعد ضم دودو.. فيزبريم يواصل تدعيمات صفوفه بالاتفاق مع حارس الدنمارك

الثلاثاء، 14 يناير 2025 - 19:05

كتب : FilGoal

إميل نيلسن - حارس مرمى برشلونة و منتخب الدنمارك

يواصل فيزبريم المجري تدعيم صفوفه من أجل مشروع البحث عن حصد لقب دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن اتفاق فيزبريم على ضم إميل نيلسن حارس مرمى برشلونة ومنتخب الدنمارك.

ورفض نيلسن تجديد تعاقده الذي ينتهي في صيف 2026 مع برشلونة بعد اتفاقه مع فيزبريم المجري.

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وأشار التقرير إلى اتفاق نيلسن على التعاقد مع فيزبريم حتى 2029.

وكان فيزبريم قد أعلن هذا الأسبوع ضم يانيس لين جناح مونبيليه ومنتخب فرنسا حتى 2027.

ويضم فيزبريم ضمن صفوفه يحيى الدرع لاعب منتخب مصر.

وأعلن فيزبريم المجري في وقت سابق تعاقده مع أحمد هشام دودو لاعب منتخب مصر لمدة ثلاثة مواسم.

وينتهي تعاقد دودو مع فريقه الحالي مونبيليه الفرنسي بنهاية الموسم الجاري.

ويزامل دودو بذلك يحيى الدرع لاعب منتخب مصر وفيزبريم.

وكشف نادي فيزبريم عن إتمام تعاقده مع دودو لمدة ثلاثة مواسم مع إمكانية التجديد لموسم رابع.

ويلعب دودو مع فريق مونبيليه في الوقت الحالي والذي يتصدر المجموعة الثانية من الدوري الأوروبي دون خسارة أي نقطة.

كرة يد فيزبريم برشلونة
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