بعد 7 أشهر من إصابته بسكتة قلبية.. نبيل بن طالب يعود لتدريبات ليل

بعد 7 أشهر من إصابته بسكتة قلبية.. عاد الجزائري نبيل بن طالب لاعب ليل الفرنسي لتدريبات ناديه.

في يونيو الماضي، أصيب بن طالب بسكتة قلبية خضع على إثرها لعملية جراحية لتزويده بجهاز لتنظيم ضربات القلب.

وقال برونو جينيسيو مدرب ليل في مؤتمر صحفي: " "نبيل يتدرب معنا منذ أيام قليلة".

وأضاف "بن طالب يتدرب مع مدرب بدني. أما بالنسبة لبقية المعلومات، فلا يمكنني أن أعطيكم إياها لأنها معلومات سرية".

وأكمل "الشيء الوحيد الذي أعرفه هو أنه استأنف اليوم التدريب الفردي بالكرة. رأيته وتحدثت معه لمدة يومين أو ثلاثة أيام متتالية".

وأتم "بن طالب بخير، وفي حالة معنوية جيدة، والجميع ينتظره".

ولن يتمكن بن طالب من العودة الكاملة إلى الملاعب إلا بعد حصوله على شهادة لياقة من الأطباء المتخصصين.

ويلعب بن طالب في صفوف ليل الفرنسي منذ صيف 2023 قادما من أنجيه.

بن طالب خاض مع ليل 34 مباراة وسجل 3 أهداف خلال الموسم الماضي من الدوري الفرنسي.

وسبق له اللعب لأندية توتنام ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي، وأنجيه بالدوري الفرنسي قبل الانتقال إلى ليل.

وعلى المستوى الدولي لعب بن طالب 43 مباراة مع الجزائر وسجل 5 أهداف.