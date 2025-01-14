كلوب يتحدث عن مستقبل صلاح مع ليفربول.. واقتراب مرموش من سيتي

واجه الألماني يورجن كلوب رئيس عمليات كرة القدم بأندية رد بُل ومدرب ليفربول السابق وسائل الإعلام لأول مرة منذ فترة، وتحدث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول واقتراب عمر مرموش من الانتقال إلى مانشستر سيتي.

كلوب الذي رحل عن تدريب ليفربول بعد 9 أعوام بدأ مشواره مع شركة رد بُل العالمية كرئيس لعمليات كرة القدم هذا الشهر.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورت ألمانيا: "أتمنى أن يبقى محمد صلاح في ليفربول. إنه أعظم مهاجم لعب لليفربول في العصر الحديث".

وأضاف الألماني "محمد صلاح إنسان رائع ورياضي رائع. أفضل سفير يمكن أن تحظى به مصر".

وتابع "انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي؟ لا أعلم. لكنه لاعب رائع. ونادي مانشستر سيتي أيضا رائع".

كما تحدث كلوب عن مستقبله قائلا "لن أكون مدربا لأحد فرق رد بُل. هذا التزام واضح، لكن لا أستطيع أن أقول إنني لن أعمل كمدرب مرة أخرى".

حين أعلنت شركة رد بُل تعيين كلوب في أكتوبر الماضي أكدت أنه لن يكون مضطرا للعمل بشكل يومي ولكنه سيقدم رؤية مستقبلية ويدعم المديرين الرياضيين والكشافين وسيساهم في تطوير المدربين.

وسيعمل كلوب في منصب يتعلق بكرة القدم ولكنه خارج الملعب لأول مرة.

وتمتلك شركة رد بُل العديد من الأندية حول العالم أبرزها لايبزيج وسالزبورج ونيو يورك بالإضافة إلى برانجانتينو البرازيلي.

وكان كلوب قد رحل عن تدريب ليفربول بنهاية الموسم الماضي.