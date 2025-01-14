إيزاك يكرر تفوقه على صلاح ويحصد جائزة الأفضل من رابطة المحترفين

الثلاثاء، 14 يناير 2025 - 14:52

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

فاز ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد بجائزة لاعب شهر ديسمبر في الدوري الإنجليزي، من قبل رابطة اللاعبين المحترفين.

وتفوق إيزاك على محمد صلاح هداف الدوري والمتوج بالجائزة عن شهر نوفمبر الماضي.

وبذلك كرر المهاجم السويدي تفوقه على صلاح، بعدما فاز بجائزة أفضل لاعب في المسابقة من قبل رابطة الدوري الإنجليزي.

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وتنافس على الجائزة كل:

من محمد صلاح (ليفربول)

ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد)

كول بالمر (تشيلسي)

مورجان جيبس وايت (نونتجهام فورست)

أنتوني روبنسون (فولام)

ديان هويسين (بورنموث)

ويستعرض FilGoal.com أرقام صلاح وإيزاك خلال ديسمبر

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محمد صلاح

لعب: 6 مباريات

سجل: 7 أهداف

صنع 7 أهداف

فاز في 4 مباريات وتعادل مرتين، ولم يلعب فريقه المباراة السابعة في الشهر ضد إيفرتون بسبب تأجيلها لسوء الأحوال الجوية.

ألكسندر إيزاك

لعب: 6 مباريات

سجل: 8 أهداف

صنع: هدفان

فاز في 4 مباريات وتعادل مرة، وخسر مباراة

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة مع مباراة أقل، بفارق 6 نقاط عن أرسنال ونوتنجهام فورست صاحبي الوصافة.

أما أهداف إيزاك فقد وضعت نيوكاسل في المركز الخامس بـ35 نقطة.

محمد صلاح ألكسندر إيزاك ليفربول نيوكاسل يونايتد
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