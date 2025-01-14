أرتيتا: لا أريد تأكيد إصابة جيسوس في الرباط الصليبي قبل استلام التقرير النهائي

الثلاثاء، 14 يناير 2025 - 14:16

كتب : FilGoal

جابريل جيسوس - أرسنال

يأمل ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن تزف له الفحوصات الجديدة التي سيخضع لها مهاجمه جابرييل جيسوس أخبارا سعيدة.

وأوضحت شبكة ذا أثليتك صباح الثلاثاء أن جابرييل جيسوس مهاجم أرسنال أصيب بتمزق في الرباط الصليبي.

لكن أرتيتا قال في مؤتمر صحفي: "نعرف المزيد من المعلومات الآن عن إصابة جابرييل جيسوس ولا يبدو الأمر على ما يرام على الإطلاق. نحتاج إلى مراجعة الأمر مع أخصائي آخر، لذا ربما نحصل على معلومات أفضل بعد ظهر اليوم".

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وأضاف "هل أصيب في الرباط الصليبي الأمامي؟ لا أريد تأكيد أي شيء حتى نحصل على التقرير النهائي بعد ظهر يوم الثلاثاء، إنها وظيفة الطبيب".

وأوضح المدرب الإسباني "كنا قلقين للغاية بعد المباراة مباشرة ونحن قلقون للغاية اليوم".

وأتم "الإصابة قد تنهي موسم جيسوس؟ دعونا ننتظر حتى نعلم نتيجة الفحوصات الأخرى".

وأصيب جيسوس خلال لقاء فريقه ضد مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأضاف التقرير أن اللاعب البرازيلي سيخضع لمزيد من الفحوصات يوم الثلاثاء لتحديد مدى قوة الإصابة.

ورجحت تقارير عديدة أن جيسوس سيغيب حتى نهاية الموسم على الأقل.

ولفتت التقارير إلى أن أرتيتا بدأ البحث عن مهاجم جديد لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويعاني أرسنال من غيابه نجمه بوكايو ساكا بسبب الإصابة أيضا.

ولعب جيسوس 27 مباراة مع المدفعجية هذا الموسم وسجل 7 أهداف.

جابرييل جيسوس أرسنال ميكيل أرتيتا
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