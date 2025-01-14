خبر في الجول - كاف يتجه لتأجيل موعد أمم إفريقيا للمحليين

الثلاثاء، 14 يناير 2025 - 13:44

كتب : محمد عبد العظيم

كأس أمم إفريقيا للمحليين

علم FilGoal.com أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يتجه إلى تأجيل موعد إقامة بطولة أمم إفريقيا للمحليين.

ومن المفترض أن تقام البطولة في كينيا وتنزانيا وأوغندا بداية من 1 فبراير المقبل وحتى 28 من الشهر ذاته.

أوضح مصدر من كاف لـFilGoal.com أن هناك استقرار خلال الساعات الماضية على تأجيل كأس أمم أفريقيا للمحليين إلى أغسطس المقبل وذلك بسبب عدم جاهزية الثلاثي كينيا وأوغندا وتنزانيا لاستضافة البطولة.

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والسبب الثاني هو رغبة دول أخرى في المشاركة وهو ما يصعب إقامتها في فبراير المقبل لحين الانتهاء من تصفيات للمنتخبات التي ترغب في العودة من جديد للمشاركة.

من المرجح أن يعلن كاف قراره بالتاجيل خلال ساعات قليلة، حسبما علم FilGoal.com.

قبل أيام، كشف كاف عن موعد قرعة النسخة الثامنة من كأس أمم إفريقيا للمحليين.

وذكر كاف أن القرعة ستقام يوم 15 يناير الجاري في العاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

إلى ذلك، أعلن حلمي طولان المتحدث باسم اللجنة الفنية لاتحاد كرة القدم مشاركة مصر في كأس الأمم الإفريقية للمحليين.

وقال طولان عبر قناة دي إم سي: "وجدنا بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين فرصة جيدة للاحتكاك القوي لمنتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبية".

وأضاف "هناك اقتراح بضم لاعب واحد لا يشارك من كل فريق في الدوري لتدعيم المنتخب".

وأتم تصريحاته "عدم مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية للمحليين سيكون له عواقب كبيرة تضر الكرة المصرية".

يذكر أن المنتخب السنغالي هو حامل اللقب بعد الفوز في نهائي النسخة الأخيرة على حساب الجزائر المضيف، ليحقق أسود التيرانجا اللقب الأول.

ويشارك في البطولة 19 منتخبا وتأهل لها حتى الآن 17 وهم:

كينيا – تنزانيا – أوغندا – المغرب – غينيا – السنغال – موريتانيا – النيجر – بوركينا فاسو – نيجيريا – إفريقيا الوسطى – الكونغو الديمقراطية – الكونغو – السودان – زامبيا – أنجولا – مدغشقر.

وسيتأهل منتخبان عقب نهاية باقي مباريات التصفيات الخاصة بالبطولة.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة باتريس موتسيبي زيادة الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2025.

وكشف موتسيبي عن زيادة الجوائز المالية للبطولة بنسبة 75% ليحصل الفائز باللقب على 3.5 مليون دولار.

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