ليفربول يرفض عرضا من الهلال لضم نونيز مقابل 70 مليون استرليني

الثلاثاء، 14 يناير 2025 - 12:41

كتب : FilGoal

داروين نونيز مهاجم ليفربول

ذكر موقع أنفيلد ووتش أن نادي ليفربول رفض عرضا شفهيا من الهلال السعودي لضم داروين نونيز بمبلغ ضخم.

وأوضح التقرير أن ليفربول رفض عرض الهلال الشفهي مقابل 70 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 83 مليون يورو.

وأضاف التقرير أن ليفربول لا يريد التخلي عن اللاعب البرتغالي بأقل من 85 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 100 مليون يورو..

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لكن التقرير لفت إلى أن ليفربول قد يوافق على إتمام الصفقة لو وصل المبلغ إلى 75 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 89 مليون يورو.

وكان الموقع نفسه قد ذكر قبل أيام أن الهلال مهتم بشدة بالتعاقد مع نونيز بناء على رغبة من مدربه البرتغالي خورخي جيسوس.

نونيز يعيش أسوأ مواسمه مع ليفربول، إذ سجل 4 أهداف فقط خلال 26 مباراة بمختلف البطولات، وصنع مثلهم.

يذكر أن نادي الهلال السعودي سيعاني من غياب هدافه الصربي الكسندر ميتروفيتش بسبب الإصابة.

وتعرض ميتروفيتش للإصابة خلال مباراة الهلال واتحاد جدة ضمن ربع نهائي كأس ملك السعودية.

وكشف الهلال عن إصابة ميتروفيتش في العضلة الخلفية وحاجته لبرنامج تأهيلي لمدة 3 أسابيع.

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