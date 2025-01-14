أثليتك: إصابة جيسوس بتمزق في الرباط الصليبي

أوضحت شبكة ذا أثليتك أن جابرييل جيسوس مهاجم أرسنال أصيب بتمزق في الرباط الصليبي.

وأصيب جيسوس خلال لقاء فريقه ضد مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأضاف التقرير أن اللاعب البرازيلي سيخضع لمزيد من الفحوصات يوم الثلاثاء لتحديد مدى قوة الإصابة.

ورجحت تقارير عديدة أن جيسوس سيغيب حتى نهاية الموسم على الأقل.

ولفتت التقارير إلى أن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال بدأ البحث عن مهاجم جديد لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويعاني أرسنال من غيابه نجمه بوكايو ساكا بسبب الإصابة أيضا.

ولعب جيسوس 27 مباراة مع المدفعجية هذا الموسم وسجل 7 أهداف.