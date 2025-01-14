بعد اقتراح بايرن ميونيخ.. ماريسكا يتحدث عن مستقبل نكونكو

الثلاثاء، 14 يناير 2025 - 11:07

كتب : FilGoal

إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي

كشف إنزو ماريسكا المدير الفني لـ تشيلسي عن حقيقة رغبة لاعبه كريستوفر نكونكو في الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويستعد تشيلسي لمواجهة بورنموث غدا الثلاثاء على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحدث المدرب الإيطالي عن مستقبل لاعبه قائلا للصحفيين: "نكونكو لم يخبرني بأنه يريد الرحيل، ولم نتناقش حول مستقبله".

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كشفت صحيفة بيلد في وقت سابق عن طلب تشيلسي التعاقد مع ماتياس تيل مهاجم بايرن ميونيخ.

فقا لبيلد فإن تيل قد تحدث مع فينسنت كومباني مدرب بايرن وأخبره برغبته في النجاح مع بايرن ميونيخ ولكن على الرغم من ذلك طلب تشيلسي التعاقد معه.

في المقابل استفسر بايرن ميونيخ عن وضعية كريستوفر نكونكو لاعب تشيلسي لضمه في المقابل وهو ما يفتح الباب لإمكانية إجراء صفقة تبادلية خلال الفترة المقبلة.

لمهاجم الفرنسي صاحب الـ 19 عاما انضم لبايرن ميونيخ في عام 2022 قادما من رين.

ولا يشارك تيل بشكل أساسي مع بايرن ميونيخ في ظل تواجد هاري كين المهاجم الأساسي للفريق.

وشارك تيل منذ بداية الموسم مع بايرن ميونيخ في 12 مباراة ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

على الجانب الآخر لعب نكونكو 28 مباراة مع تشيلسي وتمكن من تسجيل 13 هدفا وصنع 4.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة وبفارق 10 نقاط عن ليفربول المتصدر.

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