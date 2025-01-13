الكونفدرالية - طاقم تحكيم جابوني لمباراة الزمالك ضد إنييمبا

الإثنين، 13 يناير 2025 - 22:07

كتب : FilGoal

الزمالك - عمر فرج - إنييمبا

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نادي الزمالك قيادة طاقم تحكيم جابوني لمباراة الفريق ضد إنييمبا.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه إنييمبا في المباراة التي ستجمعهما في الجولة السادسة والأخيرة في دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية.

وجاء طاقم التحكيم كالتالي:

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بيير جيسلان أتشو حكم ساحة.

ويعاونه يوريس مارليز والكاميروني كارين أتيزامبونج.

وتانجوي باتريس ميبيامي حكم رابع.

التنزاني خالد عبد الله محمد مراقب عام للمباراة.

يحيى حدقة مراقب للحكام.

وحكم أتشو مباراة الأهلي ضد اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي 2023 والذي خسره الأحمر بهدف دون رد.

وسيلاقي الزمالك إنييمبا يوم 19 يناير المقبل.

وضمن الزمالك بفوزه التأهل إلى دور الـ8 كمتصدر لمجموعته.

وبهذا الفوز وصل الزمالك للنقطة الـ11 في صدارة جدول ترتيب المجموعة، بينما تجمد رصيد بلاك بولز عند النقطة الرابعة كمتذيل للمجموعة.

وأتى المصري في المركز الثاني بـ6 نقاط، بينما إنييمبا في المركز الثالث بـ6 نقاط.

الزمالك إنييمبا الكونفدرالية المصري
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