سكاي: أستون فيلا يتفق مع دورتموند على ضم مالين
الإثنين، 13 يناير 2025 - 19:32
كتب : FilGoal
توصل أستون فيلا لاتفاق مع بوروسيا دورتموند لضم لاعبه دونيل مالين وفقا لشبكة سكاي سبورت ألمانيا.
دنيايل مالين
النادي : بوروسيا دورتموند
أشارت سكاي إلى أن الصفقة ستكلف أستون فيلا 23 مليون يورو بالإضافة إلى 3 ملايين كإضافات.
وسيخضع اللاعب للفحص الطبي في أستون فيلا قبل أن يوقع على العقود خلال الفترة المقبلة.
صاحب الـ 25 عاما انضم لدورتموند في 2021 قادما من بي إس في أيندهوفن.
وخلال الموسم الحالي شارك مالين في 21 مباراة وسجل خمسة أهداف وصنع هدفا واحد.
وبشكل عام سجل مالين 39 هدفا وصنع 20 خلال 132 مباراة بقميص دورتموند.
وسبق للاعب الهولندي تسجيل 9 أهداف في 41 مباراة.
رحلة مالين في إنجلترا لن تكون الأولى له إذ سبق له اللعب في أكاديمية أرسنال.
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