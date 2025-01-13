في الجول يكشف – مدة غياب داري عن الأهلي.. وموقف عمر كمال من مباراة الجونة

الإثنين، 13 يناير 2025 - 18:12

كتب : أحمد الخولي

مران الأهلي الأول استعدادا للموسم الجديد - عمر كمال

يواصل المغربي أشرف داري مدافع الأهلي البرنامج العلاجي والتأهيلي له للتعافي من الإصابة.

أشرف داري

النادي : الأهلي

عمر كمال

النادي : الأهلي

الأهلي

وتعرض داري للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي وسموحة الماضية في الدوري.

وعلم FilGoal.com أن أشرف داري يحتاج 4 أسابيع للعودة من الإصابة في العضلة الخلفية.

أخبار متعلقة:
الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد الجونة في الجول يكشف - خطة الأهلي لعلاج يحيى عطية الله

وأن الجهاز الطبي في الأهلي بقيادة أحمد جاب الله يحرص على علاجه بشكل دقيق دون تسرع في عودته.

على جانب آخر أصبح من الصعب لحاق عمر كمال لاعب الأهلي بمباراة فريقه المقبلة في الدوري ضد الجونة.

على أن يعود اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الأهلي عقب مباراة الجونة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة في الجولة الثامنة من الدوري المصري يوم الأربعاء المقبل.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، ويأتي الجونة في المركز الـ17 برصيد 6 نقاط.

الأهلي عمر كمال أشرف داري الدوري المصري
نرشح لكم
الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد الجونة في الجول يكشف - خطة الأهلي لعلاج يحيى عطية الله الشريعي يعلن عبر في الجول: تعاقد إنبي مع حسام غانم من الجونة مصدر من بيراميدز لـ في الجول: مباراة غزل المحلة في موعدها.. وسبب رفضنا التأجيل غزل المحلة: لم نتلق إخطارا بتأجيل مباراة بيراميدز.. وهذا موقفنا خبر في الجول - الزمالك يتمسك باستمرار أحمد محمود طبيب الأهلي: وسام أبو علي يستكمل الفحوصات.. وحالته لا تدعو للقلق طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مروان عطية
أخر الأخبار
نونو سانتو: سنوقف صلاح باحترام المباراة 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
اجتماع بين أبو ريدة وحسام حسن لتوفير متطلبات المنتخب 43 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر ماريسكا: فييجا يريد اللعب؟ وأنا أريد الحصول على شعر طويل 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف – مدة غياب داري عن الأهلي.. وموقف عمر كمال من مباراة الجونة ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد الجونة ساعة | الدوري المصري
تحديد موعد جديد لمباراة إيفرتون ضد ليفربول ساعة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف - خطة الأهلي لعلاج يحيى عطية الله ساعة | الدوري المصري
بايرن يستعيد موسيالا أمام هوفنهايم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول ثمن بيع بيرسي تاو لنادي قطر 2 صلاح يهاجم كاراجر: بدأت أعتقد أنك مهووس بي 3 مصدر من الرابطة يوضح لـ في الجول هل يتم معاقبة إمام عاشور بسبب احتفال "البالونة" 4 خبر في الجول - بسبب احتفال إمام عاشور.. أيمن عبد العزيز يعاقب لاعب الإنتاج الحربي