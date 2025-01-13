في الجول يكشف – مدة غياب داري عن الأهلي.. وموقف عمر كمال من مباراة الجونة

يواصل المغربي أشرف داري مدافع الأهلي البرنامج العلاجي والتأهيلي له للتعافي من الإصابة.

وتعرض داري للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي وسموحة الماضية في الدوري.

وعلم FilGoal.com أن أشرف داري يحتاج 4 أسابيع للعودة من الإصابة في العضلة الخلفية.

وأن الجهاز الطبي في الأهلي بقيادة أحمد جاب الله يحرص على علاجه بشكل دقيق دون تسرع في عودته.

على جانب آخر أصبح من الصعب لحاق عمر كمال لاعب الأهلي بمباراة فريقه المقبلة في الدوري ضد الجونة.

على أن يعود اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الأهلي عقب مباراة الجونة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة في الجولة الثامنة من الدوري المصري يوم الأربعاء المقبل.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، ويأتي الجونة في المركز الـ17 برصيد 6 نقاط.