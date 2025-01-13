تحديد موعد جديد لمباراة إيفرتون ضد ليفربول

الإثنين، 13 يناير 2025 - 18:03

كتب : FilGoal

ليفربول ضد إيفرتون

أعلن موقع الدوري الإنجليزي الموعد الجديد لمباراة إيفرتون ضد ليفربول.

وكان من المقرر أن يواجه إيفرتون منافسه ليفربول في دربي ميرسيسايد الجولة 15 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي يوم 7 ديسمبر الماضي.

وأجلت المباراة بسبب سوء الأحوال الجوية.

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وتم تحديد يوم 12 فبراير المقبل موعدا جديدا للمباراة.

وبذلك أصبح جدول ليفربول لفبراير كالتالي:

يوم 1 بورنموث في الدوري

يوم 6 توتنام في كأس رابطة الأندية الإنجليزية

يوم 8 بليموث في كأس الاتحاد الإنجليزي

يوم 12 إيفرتون في الدوري

يوم 16 ولفرهامبتون في الدوري

يوم 23 مانشستر سيتي في الدوري

يوم 26 نيوكاسل في الدوري

ولمحبي لعبة فانتازي، فبماراة ليفربول ضد إيفرتون في نفس أسبوع إقامة لقاء إيفرتون.

ويظل الجدول هكذا حتى يضمن ليفربول تأهله بشكل رسمي من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويحتاج ليفربول إلى نقطة واحدة لضمان التأهل ضمن أول 8 مراكز.

وتتبقى مباراتين فقط ويتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 18 نقطة.

ويتصدر ليفربول محليا أيضا بـ46 نقطة بفارق 6 نقاط عن أرسنال ونوتنجهام فورست.

ليفربول إيفرتون الدوري الإنجليزي
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