ارتبط اسمه بالأهلي.. إيهيناتشو الذي تلصص سرا لمشاهدة البريميرليج وحادثة أثرت عليه

كان يهرب من الفقر بكرة القدم، ويتلصص سرا لمشاهدة الدوري الإنجليزي لكنه لم يكن يعلم أنه سيكون اللاعب الذي سيشاهدونه على الشاشة بعد بضع سنوات فقط.

إيهيناتشو الذي عانى من أزمات نفسية بسبب موت والدته، وأبطأته الإصابة اللعينة عن التألق مع مانشستر سيتي ومجاورة أجويرو المهاجم الأفضل في تاريخ السيتيزنز، قبل أن يرحل عن النادي إلى ليستر سيتي ويكون ثنائية رائعة مع جيمي فاردي هناك مع الثعالب.

النيجيري ارتبط اسمه بالمرشحين لتدعيم الأهلي، إذ يبحث المارد الأحمر عن ضمّ مهاجم جديد خلال الميركاتو الشتوي بعد احتمالية رحيل محمود كهربا، وتأكد رحيل بيرسي تاو الذي يجيد أيضًا في مركز المهاجم.

ويستعرض FilGoal.com قصة النيجيري كيليتشي إيهيناتشو المرشح للانضمام إلى النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي كالتالي:

ولد كيليتشي إيهيناتشو في 3 أكتوبر عام 1996 في بلدة أوبوجوي في ولاية إيمو بنيجيريا، كان الابن الأخير في عائلة مكونة من 4 أطفال.

كعادة الأطفال لعب كيليتشي كرة القدم مع شقيقيه وأصدقائه في الشرع أو في المدرسة، كانت كرة القدم شغفه الحقيقي الوحيد عندما كان طفلاً.

لم يكن إيهيناتشو ذكيًا كلاعب كرة قدم فحسب، بل كان أيضًا من بين أفضل 3 تلاميذ في المدرسة.

وعلى الرغم من أن عائلة إيهيناتشو كانت تمتلك جهاز تلفزيون، إلا أنها لم تكن تمتلك الأموال لمشاهدة البريميرليج.

كانت الوسيلة الوحيدة لمشاهدة المباريات هي دفع 20 سنتًا لمراكز مشاهدة كرة القدم المنتشرة في جميع أنحاء نيجيريا.

اضطر إلى التوسل لمشاهدة الدوري الإنجليزي الممتاز عندما كان طفلاً، لأنه في مرحلة ما، لم يستطع تحمل رسوم الدخول في مركز المشاهدة القريب من منزله، وكان يتسلل أحيانا لمتابعة المباريات.

لكنهم لم يعرفوا أبدا أنه سيكون الشخص الذي سيشاهدونه على الشاشة بعد بضع سنوات فقط.

من أجلك يا أمي

كان إيهيناتشو بحاجة إلى الهروب من الفقر ووجد أن كرة القدم هي الخيار الوحيد الذي يمكن أن يقوده إلى النجاح والشهرة.

كان يأمل في شيء واحد فقط هو إقناع والديه وخاصة والده الذي يعمل في مواد البناء، بتدعيم حلمه، خاصة أن الأخير كان يعتقد أن "التعليم هو المفتاح الوحيد للنجاح".

وللأسف، لم تسر الأمور على ما يرام، حيث اختلفا بشدة، وحذر الأب ابنه من فكرة تعلقه بكرة القدم، وحثه على التركيز فقط على دراسته.

غير والده رأيه عندما جاء معلم مدرسته إلى المنزل لإخبار والده باختيار الطفل الصغير لتمثيل فريق المدرسة في مسابقة على مستوى الولاية، ليوافق على الفور.

لعب إيهيناتشو في البطولة وكأن حياته تعتمد على ذلك ليفوز بالمسابقة، وأصبح أكثر لاعب كرة قدم واعد في الولاية.

وبدأ والده في دعمه بمجرد أن علم بفوز ابنه بجائزة أفضل لاعب والعديد من المكافآت من مفوض الدولة للرياضة.

وسجل والد إيهيناتشو ابنه في أكاديمية تايي، واكتسب شهرة على مستوى نيجيريا عندما قاد فريق ولايته للفوز ببطولة وطنية كبرى للشباب في أبوجا.

بدأ الكشافين المحليين في مراقبة اللاعب، كما انضم لمنتخب نيجيريا تحت 14 عامًا.

كانت أول بطولة دولية كبرى له هي بطولة أفريقيا تحت 17 عامًا 2013 في المغرب، وسجل ثلاثية ضد بوتسوانا، وحصل على أفضل لاعب بالمسابقة.

أهدى أهدافه في بطولة أفريقيا تحت 17 سنة 2013 في المغرب إلى والدته التي توفيت قبل شهرين من انطلاق البطولة.

وفاة الأم البالغة من العمر 43 عامًا لأربعة أطفال كانت بمثابة صدمة كبيرة للعائلة، وفي رد فعله على الخبر، قال كيليتشي "لماذا حدث هذا لي؟ يا إلهي، لماذا أنا؟ لماذا الآن؟ لقد فعلت والدتي الكثير من أجلنا، وخاصة لي، وأنا حزين جدًا، لقد فعلت والدتي الكثير من أجلنا، وخاصة لي، وأنا حزين جدًا".

وفي نفس العام، أصبح كيليتشي إيهيناتشو أحد أشهر اللاعبين الناشئين في العالم بعد أن تم اختياره كأفضل لاعب كرة قدم في العالم في مونديال تحت 17 سنة.

ولفت أداءه الرائع انتباه العديد من الأندية الأوروبية مثل آرسنال ومانشستر سيتي وسبورتنج لشبونة وبورتو.

واعترافًا بإمكانات الشاب الصغير، أطلق عليه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لقب الموهبة الواعدة لعام 2013 في حفل توزيع الجوائز السنوي.

حقيبة مليئة بالقمصان

كان كيليتشي قريبًا من الانتقال إلى نادي بورتو، لكنه انتقل في النهاية إلى مانشستر سيتي، لكنه لم يكن يعرف الكثير عن النادي وكان يفضل النادي البرتغالي.

وحصل والده على مبلغ ضخم قدره 300 ألف جنيه إسترليني من النادي الإنجليزي.

"كنت على وشك التوقيع لنادي بورتو إذ كنت أرغب حقًا في الذهاب، لم أكن أعتقد أن لدي مستقبلًا في مانشستر سيتي، لكن والدي آمن بي ومنحني الثقة التي أحتاجها، وأنا سعيد لأنني اتبعت نصيحته".

طلب والد اللاعب من مانشستر سيتي استمراره داخل النادي من أجل التنافس مع مهاجم مثل أجويرو أو في حالة رحيلة أن يباع إلى نادٍ آخر ورفض بشكل تام إعارته.

وانضم كيليتشي إيهيناتشو إلى أكاديمية مانشستر سيتي في يناير 2014، وقبل بداية موسم 2014-2015، كان النادي في جولة تحضيرية بالولايات المتحدة.

ورغم أنه لم يكن لاعبًا رسميًا في مانشستر سيتي بعد، فقد انضم إلى الفريق في الجولة.

وترك إيهياناتشو بصمته سريعا، بعدما سجل في أول مباراة في الجولة، والتي انتهت بالفوز بنتيجة 4-1 على سبورتنج كانساس سيتي، كما سجل مرة أخرى في فوز فريقه بنتيجة 5-1 على ميلان.

وبسبب أدائه، قرر مانشستر سيتي تصعيده إلى الفريق الأول بعد تلك الجولة، ليأخذ مكان سمير نصري الذي استمر في الابتعاد عن الفريق بسبب الإصابة.

مع 14 هدفًا في 35 مباراة في موسمه الأول في إنجلترا، أنهى إيهيناتشو موسم 2015/2016 بأفضل نسبة أهداف بين جميع اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، بمتوسط ​​هدف كل 93.9 دقيقة.

وجاءت أول "هاتريك" لإيهياناتشو في مسيرته خلال فوز ساحق 4-0 على أستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي، مما دفع المدرب مانويل بيليجريني إلى الإشادة بمهاجمه "الموهوب للغاية".

وبعد تألقه في الدوري الأقوى بالعالم، لم ينسى إيهياناتشو أبناء بلدته أبدا، فكان يبني بيوتا في لاجوس، وكلما زار نيجيريا، كان يحمل دائمًا حقيبة مليئة بقمصان مانشستر سيتي للأطفال.

وخلال رحلته مع مانشستر سيتي، لعب النيجيري 64 مباراة سجل 21 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة، ليرحل بعدها إلى ليستر سيتي.

عفوا يا فاردي

بعد بداية صعبة مع ليستر سيتي، بدأ النيجيري مباراتين فقط من أول 21 مباراة في الدوري الإنجليزي، وأجبرت الإصابات المدرب بريندان رودجرز على الاستسلام والدفع بإيهيناتشو بجانب جيمي فاردي في الهجوم ليتفوق على الأخير.

وبدا فجأة وكأنه القطعة الناقصة مع ليستر سيتي، بعدما سجل 12 هدفًا في 10 مباريات خلال شهري مارس وأبريل.

وكلما كان يسجل هدفا كان يركع على ركبتيه ويشير بكلتا يديه تجاه السماء على طريقة مصارعه المفضل برايان دانييلسون.

وحصل النيجيري على عقد جديد مع الثعاب، وغني له المشجعين "إنه ساحر، كما تعلمون"، وهي الأغنية التي ترددت سابقًا من المدرجات لنجم الفريق إستيبان كامبياسو.

تحول النيجيري من لاعب يرغب المشجعين في طرده مع صيحات الاستهجان في بعض الأحيان إلى "ساحر ليستر الجديد".

"أعتقد أن الكثير من الناس انتقدوني لكنني لم أفقد ثقتي في نفسي أبدًا، مررت بفترة جنونية وصعبة عندما لم تنجح الأمور بالنسبة لي".

"لكنني عملت بجد للغاية، وساعدني أخي وصديقي ويلفريد نديدي الذي وقف بجانبي، لقد كانت رحلة صعبة حقًا لكنني سعيد لأن كل شيء تحول لصالحي" إيهيناتشو.

لا يصاب أبدا

ويقول مدرب ليستر سيتي السابق رودجرز عن النيجيري "أعتقد أنك رأيت إمكاناته عندما كان لاعبًا شابًا في كأس العالم تحت 17 عامًا عندما كان مذهلاً وتحدث الجميع عنه لينتقل إلى مانشستر سيتي".

"جاء إلى ليستر مقابل 25 مليون جنيه إسترليني للاعب شاب، أعتقد أنه على مدار الوقت الذي قضاه هنا، كان لاعبًا مهمًا للغاية لفريقنا، سواء كان يبدأ أو كان يدخل كبديل ليترك تأثيرًا".

"أعتقد أنه يعرف أنني أثق به، إنه لاعب رائع، ولم يتعرض للإصابة أبدًا، وهذا يخبرك عن كيفية اعتنائه بنفسه، إنه دائمًا جاهز وكما أظهر أنه يمكنه تسجيل الأهداف".

على مدار سنوات، تألق النيجيري مع ليستر سيتي ولعب 232 مباراة نجح في تسجيل 61 هدفا وقدم 34 تمريرة حاسمة.

في 31 يوليو 2024، انضم إيهيناتشو إلى إشبيلية في صفقة انتقال مجانية بعد انتهاء عقده مع ليستر سيتي، لكنه لم ينجح مع النادي الإسباني إذ لعب 11 مباراة وسجل 3 أهداف فقط.

"لماذا ينتقد علنًا؟"

شارك إيهيناتشو لأول مرة مع منتخب نيجيريا الأول كبديل في مباراة تصفيات كأس العالم 2018 ضد إيسواتيني والتي تعادلت فيها نيجيريا 0-0.

وشارك للمرة الأولى أساسيا في 25 مارس 2016، في تعادل 1-1 مع مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2017.

وفي يونيو 2018، تم اختياره في قائمة نيجيريا لكأس العالم 2018 في روسيا لكنه تعرض اللاعب لانتقادات قوية في عام 2019 من قبل مدرب نيجيريا آنذاك جيرنوت روهر، الذي شكك في احترافيته وأخبره أنه بحاجة إلى أن يكون جادًا بشأن مسيرته.

لكن مدربه السابق تحت 17 عامًا مانو جاربا قال لصحيفة "أثليتك" إنه كان يعتقد دائمًا أن إيهيناتشو سيكون جيدًا بمجرد التغلب على المشكلات الشخصية.

"كنت أتوقع أن يكون أحد أفضل اللاعبين في العالم، خاصة بعد مغامراته في مونديال تحت 17 عامًا في 2013".

"أعتقد أن هناك أسبابًا وراء تراجعه، الإصابة التي تعرض لها في مانشستر أثناء اللعب مع فريق تحت 19 عامًا أبطأته".

"ثانيًا، فقد والدته عندما كان في السادسة عشرة من عمره، وكان ذلك دائمًا بمثابة ضربة كبيرة من الناحية النفسية، استغرق الأمر بعض الوقت ليعود إلى طبيعته مرة أخرى".

"أتساءل لماذا ينتقد لاعبًا مثل كيليتشي علنًا، إذا رأيت لاعبًا جيدًا، فلا تنتقده علنًا أبدًا، تتصل به وجهاً لوجه وتسأله عن مشاكله، تجري محادثة وجهاً لوجه وربما تعمل على تحديد المشكلة، ولكن بشكل خاص".

وفي ديسمبر 2021، تم اختيار إيهيناتشو في قائمة نيجيريا لكأس الأمم الأفريقية 2021، وسجل الهدف الأول لنيجيريا في البطولة في الدقيقة 30 من فوزهم في المباراة الافتتاحية ضد مصر.

واستدعي لكأس الأمم الأفريقية 2023 في ساحل العاج، وفي مباراة نصف النهائي ضد جنوب أفريقيا، سجل إيهياناتشو ركلة الجزاء الأخيرة في الفوز بنتيجة 4–2 بركلات الترجيح بعد التعادل 1–1، ليتأهل النسور الخضراء إلى النهائي.

ولعب 56 مباراة مع نيجيريا، سجل 15 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة.

ويبقى السؤال هل سينجح النيجيري إذ انضم للأهلي، وهل سيمثل إضافة حقيقية لخط هجوم المارد الأحمر أم لا؟