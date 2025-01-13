غزل المحلة: لم نتلق إخطارا بتأجيل مباراة بيراميدز.. وهذا موقفنا

الإثنين، 13 يناير 2025 - 15:49

كتب : FilGoal

غزل المحلة

أعلن وائل شكر نائب المدير التنفيذي لنادي غزل المحلة، عدم تلقي فريقه أي إخطار بتأجيل مواجهة بيراميدز في بطولة الدوري.

ويحل غزل المحلة ضيفا على بيراميدز في تمام الرابعة مساء الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.

وقال شكر في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "الفريق تحرك إلى القاهرة لدخول معسكر في أحد الفناق استعدادا لمواجهة بيراميدز يوم الأربعاء"

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وأكمل "لم نتلق أي إخطار بأي تأجيل ولكننا مستعدون لكافة الاحتمالات".

وأضاف "في حالة التأجيل ليوم واحد سنستمر في المعسكر، أما في حالة التأجيل لفترة طويلة سنقطع المعسكر ونعود مجددا إلى المحلة".

ووصلت بعثة بيراميدز الإثنين قادمة من أنجولا، بعد تعثر عودة البعثة في موعدها الطبيعي الأحد عقب إقلاع الطائرة ثم هبوطها اضطراريا مجددا في لواندا عاصمة أنجولا بسبب تقلبات جوية عنيفة تسبب في إغماءات عدد من أفراد البعثة.

وعن صفقات الفريق خلال الانتقالات الشتوية، رد شكر: "أتممنا الاتفاق رسميا مع أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي، ومازلنا في مرحلة المفاوضات لضم التونسي معتز زدام والمغربي مهدي أصحابي".

ويحتل بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، فيما يحتل غزل المحلة المركز الـ12 برصيد 8 نقاط.

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