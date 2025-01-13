خبر في الجول - الزمالك يتمسك باستمرار أحمد محمود

يرفض نادي الزمالك خروج أحمد محمود ظهير أيمن الفريق على سبيل الإعارة ضمن منافسات سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

أحمد محمود النادي : الزمالك الزمالك

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق تلقي اللاعب عرضين من مودرن سبورت والاتحاد السكندري. (التفاصيل من هنا)

وعلم FilGoal.com أن الزمالك رفض فكرة خروج أحمد محمود على سبيل الإعارة في يناير الجاري.

ويأتي ذلك بسبب تمسك الجهاز الفني بقيادة كريستيان جروس في استمرار اللاعب.

وشارك أحمد محمود في مواجهة أبو قير للأسمدة بمنافسات دور الـ 32 من كأس مصر.

وخاض محمود اللقاء بالكامل ليسجل مشاركته الأولى تحت قيادة كريستيان جروس.

ولعب أحمد محمود منذ عودته إلى الزمالك في فترة جوزيه جوميز، في 3 مباريات فقط بواقع 91 دقيقة.

بينما لعب مواجهة أبو قير للأسمدة بالكامل تحت قيادة جروس ليسجل مشاركته الرابعة بقميص الزمالك.

ونجح محمود في صناعة هدف خلال مواجهة إنييمبا في الكونفدرالية.

أما مع الجونة فلعب أحمد محمود 25 مباراة مع الفريق خلال فترة الإعارة.

ونجح أحمد محمود الذي يشغل مركز الظهير الأيمن ويبلغ من العمر 22 عاما في صناعة هدف وتسجيل آخر خلال تلك الفترة.