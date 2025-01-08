مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: أحمد محمود تلقى عرضين وينتظر موقف الزمالك

الأربعاء، 08 يناير 2025 - 20:20

كتب : عمرو نبيل

أحمد محمود - الزمالك

ينتظر أحمد محمود ظهير أيمن الزمالك موقف ناديه قبل التحرك في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

أحمد محمود

النادي : الزمالك

الزمالك

وعاد أحمد محمود إلى الزمالك قبل انطلاق الموسم الجاري بعد فترة إعارة بصفوف فريق الجونة.

وقال مصدر مقرب من أحمد محمود ظهير أيمن الزمالك لـ FilGoal.com: "اللاعب تلقى عرضين من ناديي مودرن سبورت والاتحاد السكندري لضمه في سوق الانتقالات الشتوية".

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وكشف المصدر "أحمد محمود ينتظر موقف النادي بناء على رؤية جروس الفنية قبل تقديم العروض الرسمية"

ولعب أحمد محمود منذ عودته إلى الزمالك في 3 مباريات فقط بواقع 91 دقيقة.

ونجح محمود في صناعة هدف خلال مواجهة إنييمبا في الكونفدرالية.

أما مع الجونة فلعب أحمد محمود 25 مباراة مع الفريق خلال فترة الإعارة.

ونجح أحمد محمود الذي يشغل مركز الظهير الأيمن ويبلغ من العمر 22 عاما في صناعة هدف وتسجيل آخر خلال تلك الفترة.

ولم يلعب أحمد محمود أي دقيقة تحت قيادة كريستيان جروس خلال أربع مواجهات قادهم المدير الفني السويسري.

الزمالك أحمد محمود
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