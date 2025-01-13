جوارديولا يتحدث عن أولويات سيتي في سوق الانتقالات

الإثنين، 13 يناير 2025 - 15:03

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - جوارديولا

تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن الأولويات التي يضعها ناديه في فترة الانتقالات الشتوية.

واقترب سيتي من ضم عمر مرموش من آينتراخت فرانكفورت وعبد القادر خوشانوف من لانس، حسب تقارير عديدة.

وقال جوارديولا مؤتمر صحفي: "ما أريده هو عودة اللاعبين من الإصابات، لو حدث ذلك، لما دخلنا سوق الانتقالات الشتوية، ولما كنا في الوضع الذي نحن فيه الآن. لكننا عانينا طوال الموسم".

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وأضاف "لقد واجهنا الكثير من المشاكل خاصة في خط الدفاع ولا يزال لدينا مشاكل، وهذا هو السبب وراء تفكير النادي فيما سنفعله خلال سوق الانتقالات الشتوية أو ربما في الصيف".

وأكمل المدرب الإسباني "الاتفاق مع لانس على ضم المدافع عبد القادر خوشانوف؟ "النادي لم يعلن عن أي شيء".

وواصل "أولويات مانشستر سيتي في سوق الانتقالات؟ منذ بداية الموسم، كانت الأزمة في الدفاع وفي الوسط، في المراكز الأمامية كنا على ما يرام إلى حد ما، لكننا عانينا كثيرا في الدفاع طوال الموسم".

وأصبح مرموش وخوشانوف قاب قوسين أو أدني من الانضمام لمانشستر سيتي حسب العديد من التقارير.

وتابع "فزنا بـ3 مباريات على التوالي، من قبل كان مستحيلا الفوز بمباراة والآن فزنا بـ3 مباريات، هذا يساعدنا، الحالة المعنوية للفريق أفضل".

وأتم بيب "أمامنا مباراة صعبة للغاية ضد برينتفورد، دائما ما يسبب توماس فرانك وفريقه الكثير من المشاكل، إنه فريق رائع".

ويستعد سيتي لملاقاة برينتفورد ضمن الجولة 21 من الدوري الإنجليزي يوم الثلاثاء.

عمر مرموش بيب جوارديولا مانشستر سيتي
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