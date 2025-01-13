طاقم تحكيم سوداني لمواجهة بيراميدز ضد دجوليبا

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وحكام مباراة الفريق أمام دجوليبا المالي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي دجوليبا المالي في التاسعة من مساء يوم السبت 18 يناير الجاري، على استاد الدفاع الجوي في ختام مباريات دور المجموعات من دوري الأبطال.

ويدير المباراة طاقم حكام من السودان، بقيادة الحكم محمود علي إسماعيل، ويعاونه محمد عبد الله الحكم المساعد الأول، وعمر حامد المساعد الثاني، وصبري فاضل الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، محمد أحمد سليمان من السودان، ويراقب أداء الحكام بشير حساني من تونس.

وحسم بيراميدز تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط بالتساوي مع الترجي.

وتعثرت عودة بعثة بيراميدز في موعدها الطبيعي الأحد عقب إقلاع الطائرة ثم هبوطها اضطراريا مجددا في لواندا عاصمة أنجولا بسبب تقلبات جوية عنيفة تسبب في إغماءات عدد من أفراد البعثة.

قبل أن تصل البعثة بسلام صباح اليوم الإثنين بعد تأخرها 24 ساعة.

وكان بيراميدز قد تغلب على ساجرادا الأنجولي بهدف دون مقابل يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.