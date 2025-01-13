ليفربول يقطع إعارة جناحه

الإثنين، 13 يناير 2025 - 13:40

كتب : FilGoal

جماهير ليفربول - نهائي كأس الاتحاد

أعلن نادي ليفربول قطع إعارة جناحه الشباب كايدي جوردون إلى نورويتش سيتي.

وأوضح النادي في بيان "تم استدعاء كايدي جوردون من فترة إعارته مع نورويتش سيتي".

وعاد المهاجم البالغ من العمر 20 عامًا إلى ليفربول بعد أن أمضى النصف الأول من الموسم في دوري القسم الثاني.

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وشارك في 10 مباريات وسجل هدفا واحدا لصالح نورويتش سيتي.

انضم كايدي إلى ليفربول من ديربي كاونتي في 2021 وشارك في 7 مباريات مع ليفربول.

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يعد جوردون أصغر هداف لنادي ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي بعد أن سجل هدفًا ضد شروزبري تاون في يناير 2022 بعمر 17 عامًا و96 يومًا.

ويلعب جناح ليفربول في منتخب إنجلترا تحت 20 عاما.

كايدي جوردون ليفربول نورويتش سيتي
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